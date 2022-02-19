ليبيا.. الدبيبة يتعهد بإجراء انتخابات في يونيو المقبل

في خطوة تتعارض مع خارطة الطريق التي اقترحها البرلمان الليبي، تعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بإجراء انتخابات في البلاد في يونيو المقبل.

وقال الدبيبة، في خطاب توجه به إلى الليبيين، مساء الجمعة، بمناسبة مشاركته في احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير بميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس، إنه سيعلن عن خارطة طريق جديدة خلال يومين تفضي إلى إجراء انتخابات في يونيو، مشدداً على أنه لا مفر في هذه المرحلة من الذهاب إلى هذا الاستحقاق.

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"القوانين جاهزة"

كما أضاف: "أتعهد بأن تكون الانتخابات في يونيو القادم"، لافتاً إلى أن "القوانين جاهزة ولا بد أن يتم العمل على الانتخابات"، رافعاً شعار "نعم للانتخابات لا للمراحل الانتقالية".

كذلك دعا الدبيبة البرلمان والمجلس اللأعلى للدولة والأجهزة القضائية إلى الاستماع لمطالب الشعب والدفع باتجاه إجراء الانتخابات.

وأوضح أن "هناك فئة لا زالت تريد الاقتتال في طرابلس"، مؤكداً أنه ضد اندلاع حرب جديدة في ليبيا ويبحث تعزيز الاستقرار والوحدة.

غموض المشهد السياسي

يشار إلى تصريحات الدبيبة عن الانتخابات تتعارض مع إجراءات مجلس النواب الذي اقترح خارطة طريق تنص على إجراء الانتخابات خلال 14 شهراً بعد تعديل الدستور، وكلف رئيس حكومة جديد لخلافة الدبيبة.

والدبيبة الذي يتمسك بمنصبه ويرفض تسليم السلطة قبل إجراء الانتخابات، دخل في صدام مع البرلمان، بعدما قام الأخير بتكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة تتولى الإشراف على تنظيم انتخابات من جديد خلال 14 شهراً وتوحيد مؤسسات الدولة.

وحتى الآن، لم يحسم هذا الصراع على السلطة لأي من الأطراف، في ظل تذبذب وتضارب المواقف المحلية والدولية، وهو ما زاد من غموض المشهد السياسي في ليبيا، وسط مخاوف من حدوث انقسام جديد في البلاد، قد ينتهي باندلاع صراع مسلح.