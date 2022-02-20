ليبيا.. لجنة فرز ملفات المرشحين للوزارات باشرت عملها

أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا، أن اللجنة المعنية باستلام وفرز ملفات المرشحين المتقدمين لتولي مهام الحقائب الوزارية بالحكومة باشرت عملها.

وأضاف المكتب بحسب ما نقلت صحيفة "المرصد" الليبية عنه، أن اللجنة ستقوم باستعراض ودراسة السِير الذاتية وتقييمها وفق المعايير المنصوص عليها بالقوانين الليبية، بالإضافة إلى الكفاءة والخبرة العملية، تمهيداً لمخاطبة الدوائر القضائية المختصة بأسماء وبيانات المترشحين للتأكد من عدم وجود موانع أو قيود جنائية أو أمنية.

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وفي السياق، طرح باشآغا مشروع حكومته، خلال اجتماعه مع عدد من أعيان وقادة مدينة مصراته، مؤكدا ضرورة إنهاء الانقسام السياسي، ودعا باشاغا "إلى مصالحة وطنية شاملة تنهي حالة الانقسام والاقتتال في البلاد".

وقال أمام تجمع لأنصاره في مصراتة إنه يتوجب على الأطراف كافة العمل على حماية أمن وسيادة ليبيا، مؤكداً على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية للخروج من الأزمة الحالية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من المشاورات التي عقدها وزير الداخلية السابق، والرجل القوي على الساحة السياسية الليبية من أجل تقوية موقفه والمضي في تشكيل حكومة جديدة وسط التحدي الذي يواجهه من قبل الدبيبة.

وكان دعم موقعه سابقا بتقاربه مع خصمه السابق قائد الجيش خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح.