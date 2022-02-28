أكثر من 180 تونسياً غادروا أوكرانيا إلى دول الجوار

أكّد مدير الدبلوماسية بوزارة الخارجية التونسية محمد الطرابلسي لـ"العربية"، أن أكثر من 180 تونسيا غادروا أوكرانيا إلى دول الجوار، مشددا على أن هذا الرقم مرشح للارتفاع من ساعة إلى أخرى، على خلفية الحرب الدائرة في كييف لليوم الخامس على التوالي.

وأوضح أن 130 تونسيا تمكنوا من الوصول إلى رومانيا، فيما بلغ نحو 55 آخرين الأراضي البولندية"، مرجحا "إجلاءهم إلى تونس عبر طائرة عسكرية".

مادة اعلانية

إلى ذلك، أفاد المتحدث بأن أكثر من 600 تونسي من بين 1500 عالق في أوكرانيا، سجلوا لدى مصالح وزارة الخارجية التونسية بقصد إجلائهم.

فيما تعتزم تونس، التي لا تمتلك تمثيلاً دبلوماسياً في أوكرانيا، إرسال طائرات إلى بولندا ورومانيا لإعادة من يرغب من رعاياها البالغ عددهم 1700، ثمانون في المئة منهم طلاب.

وتبذل دول عربية أخرى جهوداً لإجلاء مواطنيها، حيث دعا المغرب رعاياه للتوجّه نحو نقاط حدودية مع رومانيا والمجر وسلوفاكيا وبولندا.

يشار إلى أن أكثر من عشرة آلاف طالب عربي، بينهم العديد من المغاربة والمصريين، أنفسهم عالقون في أوكرانيا على وقع العملية العسكرية الروسية، فيما تطرح إعادتهم إلى أوطانهم معضلة لحكوماتهم التي يفتقر بعضها إلى تمثيل دبلوماسي في كييف.