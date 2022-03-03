مرتبطة بالدبيبة.. ميليشيا تحتجز وزيرين من حكومة باشاغا

في خطوة تشير إلى تعميق الأزمة الليبية، فقد اتهم مصدران مقربان من رئيس الوزراء الليبي الجديد فتحي باشاغا قوة مسلحة لها صلة برئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة باحتجاز وزيرين من الحكومة المنافسة كان من المقرر أن يؤديا اليمين اليوم الخميس.

وأشارت مصادر "العربية.نت" إلى أن حركة الطيران توقفت لمنع وزراء باشاغا من السفر إلى مدينة طبرق لأداء اليمين الدستورية.

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كما أوضحت أن وزيري الخارجية حافظ قدور والثقافة صالحة التومي، تم احتجازهما من قبل مجموعة مسلحة أثناء توجههما برّا نحو مدينة طبرق لحضور جلسة اليمين الدستورية.

من جهته، اتهم رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة بإغلاق المجال الجوي الليبي لمنع أعضاء حكومته من السفر إلى طبرق لأداء اليمين.

وكان من المرجح أن تؤدي حكومة باشاغا اليمين الدستورية، اليوم الخميس، أمام البرلمان بعد يومين من نيلها ثقته، لكن رئيس الحكومة المؤقتة الحالي عبد الحميد الدبيبة المدعوم بقوّة من قبل مليشيات مسلّحة في العاصمة طرابلس يرفض تسليم السلطة، وحذّر من الاقتراب من المقرات الحكومية.

وقال إن "حكومة باشاغا المشكلة لن تعمل في الواقع ولن يكون لها مكان".