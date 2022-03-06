وزارة الخارجية: 1400 جزائري فروا من أوكرانيا نحو الدول المجاورة

أعلن مدير الاتصال والإعلام بوزارة الخارجية الجزائرية، عبد الحميد عبداوي، أن 1400 جزائريّ عبروا من أوكرانيا نحو البلدان المجاورة.

وصرح عبداوي لوسائل إعلام محلية أنه تم إجلاء حوالي 76 جزائريا من أوكرانيا معظمهم طلبة.

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كما أفاد المتحدث، بأنه سيتم برمجة رحلات إجلاء جديدة حسب طلب الرعايا الجزائريين، مشددا على أن حمايتهم أولوية الأولويات لدى السلطات.

وأشار مدير الاتصال والإعلام بوزارة الخارجية، أن الأوضاع الأمنية حالت دون إعادة جثمان الشاب الجزائري من أوكرانيا، لافتا إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة لدى الجالية الجزائرية في أوكرانيا.

وأكد عبداوي في معرض حديثه، على أن سياسة الدولة الجزائرية تكمن في النأي عن المشاركة في أي نزاع.

ميدانيا دوت صافرات الإنذار عدة مرات، اليوم الأحد، مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الحادي عشر، حيث تتزايد المؤشرات على إيمان الغرب بأن كييف ستسقط في النهاية بأيدي القوات الروسية.

وفي آخر التطورات، أعلنت سلطات ماريوبول بدء إجلاء المدنيين عبر الممرات الإنسانية في الـ10 بتوقيت غرينتش، فيما أعلنت السلطات الروسية إجلاء نحو 6500 أوكراني من دونيتسك ولوغانسك إلى روستوف الروسية.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 2203 من مواقع البنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بدء العملية، وإسقاط 8 مقاتلات أوكرانية وقصف مطار عسكري جنوب أوكرانيا، وإسقاط 6 مسيرات أوكرانية من طراز "بيرقدار" التركية، وتدمير 69 مقاتلة أوكرانية على الأرض و24 في الجو و778 دبابة. كما أكدت أن قوات دونيتسك ولوغانسك سيطرت على 11 بلدة شرق أوكرانيا.