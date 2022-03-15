الجزائر..افتتاح التسجيلات لموسم العمرة بعد طول انتظار

أفاد بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أنه تقرّر افتتاح التسجيلات لموسم العمرة للعام الهجري الجاري 1443، أمام الجزائريين الراغبين، في أداء هذه الشعيرة الدينية، ابتداء من الأسبوع المقبل.

وأضاف البيان، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد كلف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان لإنجاح هذه العملية.

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وقد مضى على قرار تعليق تنظيم العمرة قرابة ثلاث سنوات بسبب الظروف الصحية الناجمة عن تفشي كوفيد 19، وهو القرار الجديد الذي اتخذ بناء على معطيات، أبرزها تراجع معدل الإصابات بفيروس كورونا واستقرار الحالة الوبائية في البلاد، فضلا عن إعلان المملكة العربية السعودية عن إجراءات جديدة تصب في صالح المعتمرين ووكالات السياحة والأسفار.

كما كانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت عن إجراءات جديدة متعلقة برفع الحجر عن أداء مناسك العمرة وتعليق كافة التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا على غرار إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع ومساجد المملكة، مع الالتزام بلبس الكمامة فيها، وإيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة والأنشطة والفعاليات، والتخلي عن الكمامة في الأماكن المفتوحة والالتزام بها فقط في الأماكن المغلقة.

ومن بين التدابير الجديدة التي أقرتها السلطات السعودية، عدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص “PCR” معتمد أو لفحص آخر قبل القدوم إلى المملكة، ويشترط للقدوم إلى المملكة بتأشيرات الزيارة بأنواعها وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا “كوفيد-19” خلال فترة البقاء في المملكة، وإلغاء تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي لغرض مكافحة الجائحة على القادمين إلى المملكة.