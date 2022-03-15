ما حقيقة تذبذب الرحلات الدولية.. الجوية الجزائرية توضح

أفادت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أن برنامج الرحلات الدولية لم يتعرض لأي حالة تذبذب كما أشيع، حيث أوضح المكلف بالاتصال في الشركة أمين الأندلسي، أن الوضعية الجوية الراهنة تخص المناطق الداخلية بكثرة، لافتا إلى تعطل بعض الرحلات إلى غاية تحسن الأوضاع الجوية.

وأكدت الجوية الجزائرية، تسجيل اضطرابات في برنامج الرحلات الداخلية من وإلى مطارات الجنوب والجهة الغربية، مرجعة سبب الاضطراب إلى سوء الأحوال الجوية الناجم عن هبوب رياح قوية، وزوابع رملية.

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وذكرت الجوية الجزائرية أن هذا الإنذار يبقى ساري المفعول إلى غاية تحسن الأحوال الجوية.

وفي الأثناء، حذّرت نشرية خاصة من استمرار هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال ورداءة في الرؤية.

أما الولايات المعنية: أدرار، تيميمون، إن صالح، برج باجي مختار، تمنراست.

وورد في النشرية الثانية أن سرعة الرياح ستصل إلى 90 كلم/ سا، حيث ستستمر في الهبوب إلى غاية الساعة 18 سا من مساء اليوم الثلاثاء. وفي نشرية خاصة ثالثة للأرصاد الجوية حذرت من استمرار هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال.

وعن الولايات المعنية عددت النشرية غرداية ، المنيعة، بسكرة ، أولاد جلال، المغير، تقرت، الوادي، ورقلة، إليزي، حيث ستصل سرعة الرياح إلى 90 كلم/سا، على أن تستمر في الهبوب إلى غاية الساعة 06سا من صبيحة يوم غد الأربعاء.

إلى ذلك حذّرت ذات المصالح في نشرية خاصة أخرى من استمرار هبوب رياح قوية مع تطاير كثيف للرمال ورداءة في الرؤية.

وأردف نفس المصدر أن سرعة الرياح ستصل إلى 90 كلم/سا، على أن تستمر في الهبوب إلى غاية مساء اليوم الثلاثاء.

أما الولايات المعنية: تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، سعيدة، سيدي بلعباس، النعامة والبيض.