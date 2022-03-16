تونس.. تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش

أعلنت السلطات الأمنية التونسية، الأربعاء، أن قواتها فككت خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي، تنشط في محافظة تطاوين جنوب البلاد، كانت تخطط للقيام بعمليات نوعية.

وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ، أن الخلية تضم 6 عناصر، يطلق عليها اسم "الموحّدون" وتنشط بجهة تطاوين، يتزعّمها عنصر تكفيري غير معروف أمنيا، تولّى عناصرها مبايعة زعيم ما يسمّى بتنظيم "داعش" الإرهابي.

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وأضافت أن هذه الخلية تعمّدت استقطاب مجموعة من تطاوين لتبنّي الفكر التكفيري، كما خطّطوا لصناعة مواد متفجّرة وسموم لاستغلالها في القيام بعمليّات نوعيّة.

والكشف عن الخلايا الإرهابية يكاد يكون أسبوعيا في تونس، حيث تمكنت قوات الأمن، قبل أسبوع، من إحباط مخطط إرهابي كان يخطط له من قبل عنصر تكفيري نسائي، يتمثل في اختطاف أبناء بعض منتسبي المؤسسة الأمنية والعسكرية للمقايضة بهم لإطلاق سراح مساجين متورطين في قضايا إرهابية"، إضافة إلى تخطيطها لتنفيذ "عملية تفجير تستهدف إحدى المنشآت الأمنية باستعمال حزام ناسف كانت تسعى لصناعته".

يشار إلى أن الكشف عن المخططات الإرهابية وإجهاضها بعمليات استباقية وتفكيك الخلايا المتطرفة يعتبر مؤشرا جيدا على جاهزية قوات الأمن التونسية، التي تقاتل منذ سنوات إرهابيين موالين لتنظيمي "القاعدة" و"داعش" يتحصنون في جبال ولايات القصرين (وسط غرب)، وجندوبة والكاف (شمال غرب) الحدودية مع الجزائر، ولديهم خلايا نائمة داخل المدن.

وفي حين تؤكد السلطات التونسية في كل مرة على أنها حققت نجاحات أمنية مهمة، إلا أنها ما زالت تشعر بالقلق على أمنها مع استمرار تحصن مجموعة إرهابية بجبالها المرتفعة ونشاط خلايا إرهابية داخل مدنها، حيث تشدد على ضرورة مواصلة الحذر واليقظة إزاء خطر المجموعات المتطرفة المتحركة والمتجددة.