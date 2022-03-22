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عودة الرحلات الجوية بين شرق ليبيا وغربها

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طيران ليبيا

عودة الرحلات الجوية بين شرق ليبيا وغربها

العربية.نت – منية غانمي

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أعلنت مصلحة الطيران المدني في ليبيا، الثلاثاء، عن إعادة فتح المجال الجوي بين غرب البلاد وشرقها، بعد نحو 3 أسابيع من توقفها، بسبب الصراع السياسي بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا.

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وتوقفت الرحلات بين مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس ومطارات المنطقة الشرقية، منذ أداء الحكومة الجديدة المكلفة من البرلمان اليمين الدستورية أمام النواب في مدينة طبرق، مطلع شهر مارس، واتهم رئيسها فتحي باشاغا، حكومة الوحدة الوطنية بتعمّد غلق الأجواء، لمنع أعضاء حكومته من الوصول إلى العاصمة طرابلس لمباشرة مهامهم.

أول رحلة

واعتبارا من اليوم، تستأنف الرحلات الداخلية، بين مطار معيتيقة ومطارات بينا الدولي و طبرق والأبرق الموجودة في الشرق الليبي بشكل طبيعي، حيث سيتم تسيير أولى الرحلات إلى مدينة بنغازي من مطار معيتيقة بطرابلس.

في الأثناء، لا يزال السجال والنزاع بين حكومتي عبد الدبيبة وفتحي باشاغا قائما ومتواصلا، حيث يرفض الدبيبة التخلي عن السلطة قبل إجراء انتخابات في بلاده، بينما يتمسك باشاغا، بأحقيته في مباشرة مهامه من العاصمة طرابلس.

حكومة باشاغا في بنغازي

وكانت حكومة باشاغا قد باشرت مهامها من مقر الحكومة في مدينة بنغازي شرق البلاد، كما تستعد لاستلام المقرات الحكومية بإقليم الجنوب، لكن مازال من غير الواضح كيف ستنتقل إلى العاصمة طرابلس، حيث توجد المقرات الرئيسية والرسمية للدولة.

يأتي هذا فيما تبذل الأمم المتحدة جهودا كبيرة لحل هذه الأزمة وتفادي اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في ليبيا، حيث تسعى إلى تجميع الليبيين من جديد على طولة حوار وعقد مباحثات بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان، للاتفاق على أساس دستوري وقوانين انتخابية، تجرى على أساسها انتخابات في أقرب وقت ممكن.

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