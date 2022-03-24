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بلينكن يزور المغرب لدفع الديناميكية الحالية لحل نزاع الصحراء

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Morocco's Foreign Minister Nasser Bourita delivers remarks during a meeting with U.S. Secretary of State Antony Blinken at the State Department in Washington, U.S., November 22, 2021. REUTERS/Sarah Silbiger/Pool
وزيرا الخارحية الأميركي أنطوني بلينكن والمغربي ناصر بوريطة في واشنطن في نوفمبر الماضي (أرشيفية)
المغرب

بلينكن يزور المغرب لدفع الديناميكية الحالية لحل نزاع الصحراء

رجّح مصدر مغربي أن يؤكد وزير الخارجية الأميركي عدم وجود تغيير في موقف واشنطن واستمرار اعترافها بالسيادة المغربية على إقليمي الساقية ووادي الذهب المتنازع عليهما

الرباط - خليل ولد اجدود 

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يجري وزيرا الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، والإسباني خوسيه مانويل ألباريس، محادثات مع نظيرهما المغربي ناصر بوريطة وعدد من كبار المسؤولين قبل نهاية الشهر الجاري في الرباط، حسب ما علمت "العربية.نت" من مصادر متطابقة.

ويؤدي الوزيران زيارتين رسميتين للمغرب الأسبوع المقبل من المتوقع أن تدفع نتائجهما قدماً، كما يقول مراقبون، الديناميكية الدبلوماسية الحالية الهادفة لإيجاد حل واقعي وعملي ينهي الخلاف حول قضية الصحراء الغربية. ويستند هذا الحل إلى مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس سابقاً.

عناصر من جبهة البوليساريو في الصحراء الغربية
عناصر من جبهة البوليساريو في الصحراء الغربية

وسيبحث بلينكن في الرباط أيضاً الملفات الإقليمية والتعاون الثنائي بين المغرب والولايات المتحدة.

ورجّح مصدر مغربي أن يؤكد بلينكن خلال الزيارة عدم وجود تغيير في موقف الإدارة الأميركية من قضية الصحراء، واستمرار اعترافها بالسيادة المغربية على إقليمي الساقية ووادي الذهب المتنازع عليهما.

يذكر أن جبهة البوليساريو تطالب باستقلال "الصحراء الغربية"، الأمر الذي يرفضه المغرب وعدد كبير من الدول.

وسيزور بلينكن كذلك الجزائر حيث يقطن عدد من قادة جبهة البوليساريو.

عناصر من جبهة البوليساريو في مخيم بالجزائر
عناصر من جبهة البوليساريو في مخيم بالجزائر
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وسيجري بلينكن هناك محادثات من المتوقع أن تتطرق لاستئناف مسار التسوية السياسية في الصحراء، إضافةً لملفات التعاون الثنائي وقضايا الطاقة والأمن الإقليمي والإرهاب في الساحل الإفريقي والأزمة الليبية والتحالف الدولي ضد داعش.

في المقابل، تكرس الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الإسباني إلى الرباط عودة الدفء للعلاقات بين المملكتين الجارتين بعد فتور وتوتر انتهى برسالة من رئيس الوزراء الإسباني للعاهل المغربي الملك محمد السادس، يعتبر فيها أن مبادرة الحكم الذاتي "الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف" حول قضية الصحراء.

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