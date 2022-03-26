تونس تفكك 148 خلية إرهابية وتحبط استهداف وزير الداخلية
الخلية الإرهابية التي استهدفت دورية أمنية بعملية طعن يوم 4 يناير الماضي، كانت تخطط أيضاً لاستهداف وزير الداخلية توفيق شرف الدين أثناء زيارته للجنوب
أعلنت السلطات الأمنية التونسية، اليوم السبت، أنها تمكنت من تفكيك 148 خلية إرهابية في مدن مختلفة، كانت تخطط للقيام بعمليات إرهابية، إحداها كانت تستهدف وزير الداخلية الحالي توفيق شرف الدين.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العام للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، في مؤتمر صحافي، اليوم السبت، أنه تمت الإطاحة بـ73 خلية إرهابية عن طريق الأمن الوطني و75 عن طريق الحرس الوطني.
وأشار الجبابلي إلى أن الخلية الإرهابية التي استهدفت دورية أمنية متمركزة بمفترق منطقة بئر السلطان جنوب مدينة دوز، بعملية طعن يوم 4 يناير الماضي، كانت تخطط أيضاً لاستهداف وزير الداخلية توفيق شرف الدين أثناء زيارته للجنوب، وبالتحديد في محافظة توزر.
وكشف أن العنصر المتطرف الذي تمّ إيقافه حينها قد كشف عن وجود علاقة بمجموعات أخرى في محافظات مدنين (جنوبا) وسوسة (شرقا). وأكد أن الأبحاث بيّنت تورط عنصر آخر في سوسة قام بتمويل العملية، قبل أن يتمّ القبض عليه، ليتبن وجود علاقة بينه وبين "فتاة قادمة من دولة أجنبية بغرض السياحة" تم استقطابها وتسفيرها إلى إحدى بؤر النزاع، حيث تلقت تدريبات على صنع المتفجرات.
وأضاف أنه قد تم القبض عليها في مطار تونس قرطاج، ليظهر أن العنصر الذي تم إيقافه في سوسة كان سيمدّها بحزام ناسف للقيام بعملية تستهدف إحدى المدن السياحية في تونس.
وتفكيك هذا الكمّ الهائل من الخلايا الإرهابية يلقي الضوء على المخاطر الأمنية والتهديدات الإرهابية التي تواجهها تونس، لكنه أيضاً يظهر مدى الفاعلية والجاهزية التي أصبحت عليها قوات الأمن، التي أحبطت معظم خطط الجماعات الإرهابية خلال الأشهر والسنوات الماضية.
وتقاتل تونس منذ سنوات إرهابيين موالين لتنظيمي "القاعدة" و"داعش" يتحصنون في جبال ولايات القصرين (وسط غرب) وجندوبة والكاف (شمال غرب) الحدودية مع الجزائر، ولديهم خلايا نائمة داخل المدن.
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