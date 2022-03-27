شاهد سيف الإسلام القذافي بأحدث صورة.. شيب غزا لحيته

بعد طول غياب، عاد اسم سيف الإسلام القذافي مجدداً إلى الواجهة خلال الساعات الماضية، إثر انتشار صورة جديدة له بين الليبيين، في أحدث ظهور حتى الآن، بعد أشهر من اختفائه، منذ تقديم أوراق ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

فقد ظهر نجل القذافي وهو يرتدي قميصاً أبيض وبلحية طويلة غزاها الشيب، يمسك مصحفاً أمام مكتبة منزلية، من داخل مقرّ إقامته، كما ظهرت يده اليمنى المبتورة التي تعمّد إخفاءها خلال ظهوره السابق، بشكل واضح في الصورة، حيث كان إصبع الإبهام مقطوعاً.

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يشار إلى أن نجل العقيد الراحل كان اختفى منذ ظهوره في مدينة سبها الواقعة جنوب البلاد، يوم تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في نوفمبر من العام الماضي. بعد أن واجه ترشحه آنذاك مشكلة كبيرة إثر إدانته من قبل محكمة ليبية وصدور مذكرة توقيف بحقّه من محكمة الجنايات الدولية.

ما دفع المفوضية العليا للانتخابات إلى استبعاده من القائمة الأولية للمرشحين، قبل أن تنصفه محكمة سبها وتقضي بإدراج اسمه ضمن القوائم النهائية لمرشحي الرئاسة في ليبيا، التي تعذّر إجراؤها بسبب خلافات قانونية حول أهلية المرشحين وشروط الترشح، وتوترات سياسية بين المعسكرات المتنافسة.

يذكر أن سيف الإسلام القذافي أطلق في نهاية يناير الماضي مبادرة سياسية لحل ما وصفه "بالانسداد السياسي في البلاد"، تتضمن تأجيل الانتخابات الرئاسية وإجراء البرلمانية، حيث رأى أن انتخاب برلمان جديد يتوّلى اتخاذ ما يلزم لإكمال الانتخابات الرئاسية، سيجنب البلاد الحرب والانقسام وينقذ ما تبقى من خارطة الطريق المفروضة على الليبيين ويحترم إرادة 2.5 مليون ناخب.

وكانت عودة أحد أركان نظام القذافي السابق إلى الحياة السياسية في البلاد أثارت العام الماضي، جدلاً واسعاً، ورفضاً من قبل بعض الأطراف السياسية المناهضة لحكم والده.