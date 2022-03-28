قادة ليبيا في القاهرة.. لبحث الانسداد السياسي في البلاد

أفادت مصادر العربية بأن القادة الليبيين سيبحثون في العاصمة المصرية القاهرة حالة الانسداد السياسي في البلاد.

وأضافت المصادر أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي وصل إلى القاهرة، مشيرة إلى أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وقائد الجيش المشير خليفة حفتر ورئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا في طريقهم للقاهرة.

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وتحتضن العاصمة المصرية القاهرة، اجتماعات مع بعض الأطراف الليبية للتشاور حول سبل نزع فتيل الأزمة والحفاظ على حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد، ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" لإنجاز مهامها في توحيد مؤسسة الجيش ومكافحة الإرهاب.

وشهدت ليبيا حالة من الاستقطاب السياسي خلال الفترة الأخيرة بعد تكليف مجلس النواب لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، فيما تتمسك حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بعدم تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة من البرلمان القادم.

وتعثرت جهود الأمم المتحدة في جمع ممثلي مجلسي الدولة والنواب على طاولة الاجتماعات في تونس للتوافق حول قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد عدم تجاوب البرلمان الليبي مع دعوة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز للانضمام لاجتماعات تونس التي اختتمت منذ أيام.