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بسبب خلل تقني.. مقتل طيار في سقوط مقاتلة عسكرية بالجزائر

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حطام طائرة عسكرية سقطت شرقي الجزائر - أرشيفية من 2014

بسبب خلل تقني.. مقتل طيار في سقوط مقاتلة عسكرية بالجزائر

دبي - العربية.نت

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أفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم الاثنين بمقتل طيار إثر سقوط مقاتلة عسكرية من طراز ميغ 29.

وقال البيان إن الطائرة كانت في "مهمة تدريبية مبرمجة"، مشيرا إلى سقوطها بسبب "خلل تقني بعد إقلاعها مباشرة من القاعدة الجوية بوسفر في الناحية العسكرية الثانية".

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كما أضاف أن الطيارين تمكنا من القفز من المقاتلة لكن أحدهما، وهو برتبة رائد، توفي متأثرا بجروحه في المستشفى العسكري الجامعي بوهران في الناحية العسكرية الثانية.

وذكر البيان أن رئيس الأركان السعيد شنقريحة أمر بفتح تحقيق فوري لمعرفة أسباب وظروف الحادث.

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