بلينكن: ملتزمون بالعمل والتعاون مع المغرب

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن التزام بلاده "بالعمل والتعاون مع المغرب". وأوضح أن "قمة النقب ناقشت قضايا تؤثر إيجابا على المنطقة".

وخلال مؤتمر صحافي مشترك، قال وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة إن الشراكة مع واشنطن قوية مؤكدا حرص بلاده على تطورها.

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وأوضح أنه ناقش مع بلينكن "تعزيز العلاقات بين البلدين والتحديات الإقليمية".

وقبيل وصول بلينكن الى المغرب، مساء الاثنين، في زيارة ليومين، أكدت واشنطن دعمها المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل لأقدم نزاع في إفريقيا، وهي قضية الصحراء الغربية المستعمرة الإسبانية السابقة الغنية بالمعادن ومصادر الطاقات المتجددة والأسماك.

كما جددت الولايات المتحدة دعمها لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء دي ميستورا وقيادته العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.

وبعد وصوله مطار الرباط، غرد بلينكن قائلا "وصلت إلى المغرب للقاء أحد أصدقاء أميركا الأوائل، ومناقشة سبل تعزيز علاقتنا الثنائية السياسية والاقتصادية والأمنية".