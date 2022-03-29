.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مبادرة مصرية على طاولة قادة ليبيا لإنهاء الانقسام

  • الخط
Children wave a giant Libyan national flag as people gather at the Martyrs' Square in the centre of Libya's capital Tripoli on December 24, 2021, to mark the country's 70th independence day. (AFP)
أطفال يحملون العلم الليبي "أرشيفية"
الأزمة الليبية

مبادرة مصرية على طاولة قادة ليبيا لإنهاء الانقسام

القاهرة تستضيف القيادات الليبية الفاعلة لبحث الانسداد السياسي وللدفع بمبادرة جديدة لإنهاء الانقسام

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تستضيف العاصمة المصرية، اليوم الثلاثاء، القيادات الليبية الفاعلة لبحث الانسداد السياسي وللدفع بمبادرة جديدة لإنهاء الانقسام.

وكشفت مصادر "العربية" و"الحدث" عن وصول رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى القاهرة، مشيرة إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد الجيش خليفة حفتر ورئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، سيصلون تباعًا للعاصمة المصرية.

وأشارت المصادر إلى أن مصر تعمل حاليا على وضع مبادرة جديدة لحل الأزمة.

فتحي باشاغا
  • فتحي باشاغا
  • محمد المنفي
  • عقيلة صالح وخليفة حفتر
3 صور
فتحي باشاغا
فتحي باشاغا
محمد المنفي
محمد المنفي
عقيلة صالح وخليفة حفتر
عقيلة صالح وخليفة حفتر

وقالت إن القاهرة حصلت على ضمانات من أطراف فاعلة بليبيا بعدم استخدام السلاح، منوهة الى أن القاهرة تسعى لإنهاء الخلافات لضمان دعم حكومة فتحي باشاغا خلال الفترة المقبلة.

وأكدت أن القاهرةً تسعى من خلال الاجتماعات لتوحيد الجبهة الداخلية وتوحيد دور المؤسسات الليبية خلال الفترة المقبلة.

وذكرت أن اجتماعات القاهرةً ستكون ايضا لتقليل التدخلات الخارجية في ليبيا.

لجنة تحقيق أممية: "ثقافة الإفلات من العقاب" تمنع السلام في ليبيا المغرب العربي لجنة تحقيق أممية: "ثقافة الإفلات من العقاب" تمنع السلام في ليبيا
ويليامز: لا يجوز استخدام مؤسسات ليبيا السيادية كسلاح بالصراع المغرب العربي ويليامز: لا يجوز استخدام مؤسسات ليبيا السيادية كسلاح بالصراع

وشهدت ليبيا حالة من الاستقطاب السياسي خلال الفترة الأخيرة بعد تكليف مجلس النواب لحكومة جديدة برئاسة باشاغا، فيما تتمسك حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بعدم تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة من البرلمان القادم.

وتعثرت جهود الأمم المتحدة في جمع ممثلي مجلسي الدولة والنواب على طاولة الاجتماعات في تونس للتوافق حول قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد عدم تجاوب البرلمان الليبي مع دعوة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز للانضمام لاجتماعات تونس التي اختتمت منذ أيام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الحزن يسيطر على أسرة أول قتيل مصري نتيجة القصف الروسي في أوكرانيا الحزن يسيطر على أسرة أول قتيل مصري نتيجة القصف الروسي في أوكرانيا
اكتشف المزيد