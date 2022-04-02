واشنطن تسلم الجزائر المعتقل بغوانتانامو سفيان برهومي

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية اليوم السبت، أنها أعادت إلى الجزائر رجلا كان محتجزا في القاعدة العسكرية الأميركية في خليج غوانتانامو.





وقالت الوزارة إن الرجل يدعى سفيان برهومي، وإن احتجازه في القاعدة الأميركية "لم يعد ضروريا".

برهومي ولد في 28 يوليو 1973 في الجزائر العاصمة. ووصل إلى معتقل غوانتانامو في 18 يونيو 2002.

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وأنشئ مركز الاعتقال هذا قبل 20 عامًا في إطار "الحرب على الإرهاب". وفي يناير، جدد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، جون كيربي، الإشارة إلى أن الإدارة الأميركية الحالية "ما زالت ملتزمة بإغلاق سجن خليج غوانتانامو".