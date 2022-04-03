.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ليبيا.. الدبيبة يتمسك بالسلطة ويستعين بالصادق الغرياني

  • الخط
الدبيبة يرفض التنحي لحكومة باشاغا في ليبيا
الدبيبة
الأزمة الليبية

ليبيا.. الدبيبة يتمسك بالسلطة ويستعين بالصادق الغرياني

رئيس الحكومة المنتهية صلاحياته يعرف مدى قدرة الغرياني على تحريك الجماعات الإرهابية والمتطرفين وقادة الميليشيات

قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

أثار لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة مع مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني، جدلاً في الشارع الليبي، حيث تعمد الغرياني الهجوم على المؤسسات الليبية، بينما أكد سياسيون أن الدبيبة يسعى للحصول على دعم الغرياني نظراً لنفوذه على الجماعات الإرهابية والمتطرفين في البلاد.

صادق الغرياني
صادق الغرياني

واعتبروا أن استعانة الدبيبة بالغرياني رغم عدم الوفاق بينهما في السابق، دليل على تشبثه بالسلطة وعلمه بمدى قدرة الغرياني على تحريك الجماعات الإرهابية والمتطرفين وقادة الميليشيات.

سلسلة انفجارات تهز أوديسا الأوكرانية جراء القصف الروسي العرب والعالم روسيا و أوكرانيا سلسلة انفجارات تهز أوديسا الأوكرانية جراء القصف الروسي

محاولات الدبيبة لإعادة عقارب الساعة إلى ما قبل منح الثقة لخلفه فتحي باشاغا، تضاعفت بعد سعي أطراف إقليمية ودولية لحل الأزمة الليبية عبر ضمان عدم اللجوء للسلاح وتحييد الميليشيات وإبعادها عن العمل السياسي.

مبادرات أكدت مصادر العربية أن الدبيبة رفضها رغم ما تحتويه من تعهدات على عدم إقصائه في المستقبل.

تخوفات من عودة الاحتكام للسلاح ما زالت تفرض نفسها على المشهد، في ظل تشبث الدبيبة بالسلطة، وتباين بين الأطراف الفاعلة على الساحة، وغياب توافق إقليمي ودولي على أولويات الحل السياسي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
باكستان على صفيح ساخن.. ما علاقة أميركا؟ باكستان على صفيح ساخن.. ما علاقة أميركا؟
اكتشف المزيد