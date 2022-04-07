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تونس.. فتح تحقيق ضد 10 محامين بشبهة "التآمر على أمن الدولة"

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Tunisia's Rached Ghannouchi, head of the moderate Islamist Ennahda and speaker of the parliament, is surrounded by presidential guard members upon his arrival for questioning after he was summoned by Tunisian anti-terrorism police in Tunis, Tunisia April 1, 2022. REUTERS/Zoubeir Souissi
الغنوشي عند خروجه الجمعة من التحقيق أمام فرقة مكافحة الإرهاب
تونس

تونس.. فتح تحقيق ضد 10 محامين بشبهة "التآمر على أمن الدولة"

هؤلاء المحامون هم نواب بالبرلمان المنحل وأغلبهم من حركة النهضة وقد شاركوا الأسبوع الماضي في جلسة للبرلمان عبر الإنترنت رغم قرار تجميده منذ صيف العام الماضي

العربية.نت - منية غانمي

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قررت السلطات القضائية التونسية، ملاحقة 10 محامين في إطار قضية "التآمر على أمن الدولة"، وذلك بعد عقد جلسة افتراضية للبرلمان المنحل على الرغم من قرار الرئيس قيس سعيّد تعليق أعماله.

الرئيس التونسي قيس سعيد (أرشيفية)
الرئيس التونسي قيس سعيد (أرشيفية)

وهؤلاء المحامون هم نواب بالبرلمان المنحل وأغلبهم من حركة النهضة، وقد شاركوا الأسبوع الماضي في جلسة للبرلمان عبر الإنترنت، رغم قرار تجميده منذ صيف العام الماضي، وصادقوا على "قانون" لإلغاء التدابير الاستثنائية والمراسيم الرئاسية للرئيس قيس سعيد، وهو إجراء اعتبره الأخير "محاولة للانقلاب على الدولة وتآمرا على أمنها ومؤسساتها"، وأمر بمحاكمتهم.

وكان الرئيس قد ردّ على هذه الجلسة بإعلان حل البرلمان، وهو إجراء برّره بـ"الحفاظ على الدولة ومؤسساتها وعلى الشعب"، بناء على أحكام الدستور والفصل 72 منه، الذي ينص على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور".

وتخضع ملاحقة المحامين لإجراءات قانونية خاصة، تستلزم "إثارة الدعوى من قبل الوكيل العام للجمهورية، ليتم فيما بعد إعلام المعنيين من قبل الرؤساء الفرعيين الجهويين للمحامين، والذين يحضرون في جلسة الاستنطاق حفاًظا على سلامة الإجراءات"، وذلك حسب الفصل 46 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.

أنصار لحركة النهضة ينتظرون الغنوشي خلال الاستماع إليه من قبل الأمن التونسي بسبب الجلسة المخالفة
أنصار لحركة النهضة ينتظرون الغنوشي خلال الاستماع إليه من قبل الأمن التونسي بسبب الجلسة المخالفة
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ويوم الجمعة الماضي، تمت إحالة عدد من النواب، من بينهم رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، ورئيس كتلة حركة النهضة عماد الخميري، إلى التّحقيق أمام فرقة مكافحة الإرهاب، ليقرر القضاء تأجيل الاستماع إليهم، إلى حين استكمال الأبحاث والتحريات والاستماع لبقية الأطراف.

ويُحاكم النواب طبقاً لأحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية التي تنص على أنّه "يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي".

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