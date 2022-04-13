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اتحاد الشغل يعارض شروطاً مسبقة وضعها سعيد لإجراء حوار وطني

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Secretary-General of the Tunisian General Labour Union (UGTT) Noureddine Taboubi delivers a speech as mployees of the Tunisian national airline Tunisair gather in front of the company's headquarters in the capital Tunis, on February 19, 2021, to protest against the seizure by a Turkish airline company of the accounts of Tunisair for the non-payment of its debts. / AFP / FETHI BELAID
أمين عام الاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي (أرشيفية)
تونس

اتحاد الشغل يعارض شروطاً مسبقة وضعها سعيد لإجراء حوار وطني

الاتحاد يضغط من أجل ألا يستند الحوار إلى نتائج المشاورات الإلكترونية التي تم إجراؤها مؤخراً في تونس

تونس - رويترز

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قال الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الأربعاء، إن أي حوار وطني بشأن تعديلات مقترحة للدستور يجب أن يكون بلا شروط مسبقة، وليس استناداً إلى نتائج المشاورات الإلكترونية مثلما أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد.

يوسّع موقف الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو طرف رئيسي في البلاد يضم أكثر من مليون عضو ويمكنه إغلاق الاقتصاد، المعارضة لخطط الرئيس للمضي قدماً في إصلاحات أساسية.

كان نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد الذي يتمتع بنفوذ قوي، يشير إلى المشاورات التي قرر سعيد إجراؤها في ديسمبر الماضي قبل التعديلات المزمعة على الدستور.

الرئيس التونسي قيس سعيد (أرشيفية)
الرئيس التونسي قيس سعيد (أرشيفية)

وقال للصحافيين: "الاتحاد يضغط من أجل أن يكون الحوار بدون شروط مسبقة.. يجب ألا يستند إلى نتائج المشاورات الإلكترونية كما أعلن الرئيس".

وكان الرئيس سعيد قد قال الأسبوع الماضي، إن الإصلاحات التي سيشملها الحوار الوطني يجب أن تستند إلى نتائج الاستشارات عبر الإنترنت التي شارك فيها 500 ألف شخص في البلد البالغ عدد سكانه 12 مليوناً.

وقال أيضاً إن التونسيين سيصوتون في الانتخابات البرلمانية المقبلة في ديسمبر على الأفراد وليس القوائم مثلما حدث في الانتخابات السابقة.

من الانتخابات النيابية التي شهدتها تونس في 2019
من الانتخابات النيابية التي شهدتها تونس في 2019
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يذكر أن حركة النهضة والحزب الدستوري الحر يعارضان هذه الخطط وأعلنا أنهما سيقاطعان أي استفتاء يدعو إليه لإعادة هيكلة النظام السياسي دون مشاورتهما.

وتتهم المعارضة سعيد بمحاولة فرض مشروعه الشخصي، وأنه لا يريد سوى حوار شكلي لتمرير مقترحاته.

واليوم الأربعاء، قالت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي في ختام زيارة لتونس، إن إجراء حوار وطني شامل حقيقي أمر حتمي.

لكن يُعتقد على نطاق واسع بأن أي مقاطعة محتملة من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل للحوار المرتقب ستقوض بشكل أكبر على الأرجح مصداقية المسار الذي سيسلكه سعيد.

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