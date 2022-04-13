.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

سجن جزائري وتونسيين بتهمة افتعال حريق قاتل في فرنسا

  • الخط
Rescue teams search the rubble for missing inhabitants after an explosion in Saint-Laurent-de-la-Salanque, on February 14, 2022. Five people died on the night of February 13, 2022, during a fire triggered by an explosion in a village in the Pyrenees-Orientales. (Photo by RAYMOND ROIG / AFP)
الدمار الذي خلفه الحريق في المباني التي اشتعلت فيها النيران

سجن جزائري وتونسيين بتهمة افتعال حريق قاتل في فرنسا

لقي 8 أشخاص، بينهم رضيع وطفل يبلغ من العمر عامين، مصرعهم في حريق اندلع في ثلاثة مبان ليل 13-14 فبراير في قرية سان لوران دي لا سالانك

تولوز – فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

وُجّهت تهم إلى موطن جزائري وموطنين تونسيين في إطار تحقيق بشأن حريق "إجرامي" أودى بحياة ثمانية أشخاص في فبراير الماضي في جنوب غربي فرنسا، وتم احتجازهم، حسبما علمت وكالة "فرانس برس" اليوم الأربعاء من مكتب المدعي العام.

ولقي ثمانية أشخاص، بينهم رضيع وطفل يبلغ من العمر عامين من العائلة نفسها، مصرعهم في حريق اندلع في ثلاثة مبانٍ ليل 13-14 فبراير في قرية سان لوران دي لا سالانك التي تعدّ 10 آلاف نسمة.

الدمار الذي حلفه الحريق في المباني التي اشتعلت فيها النيران
الدمار الذي حلفه الحريق في المباني التي اشتعلت فيها النيران
بعد إيقاف بثه بالجزائر إثر مشاهد خادشة.. قناة تونسية توقف مسلسل "حب ملوك" المغرب العربي بعد إيقاف بثه بالجزائر إثر مشاهد خادشة.. قناة تونسية توقف مسلسل "حب ملوك"

واتهم شاب جزائري يبلغ من العمر 27 عاماً السبت بـ"التدمير المتعمد بالنيران مما أدى إلى وفيات وإصابات ودمار"، ووُضع قيد التوقيف في مستشفى في مونبلييه، حيث تم نقله بعد إصابته خلال الحادثة.

كذلك اتهم رجل تونسي يبلغ من العمر 43 عاماً، وهو صاحب محل بقالة يقع في الطابق الأرضي من المباني المحترقة، بالإضافة إلى رجل تونسي آخر يبلغ 40 عاماً، بـ"التواطؤ في جرم وجنح"، وفق المدعي العام. وتم سجنهما السبت، ووضعا قيد الحبس الاحتياطي، الثلاثاء.

الدمار الذي حلفه الحريق في المباني التي اشتعلت فيها النيران
  • الدمار الذي حلفه الحريق في المباني التي اشتعلت فيها النيران
  • الدمار الذي حلفه الحريق في المباني التي اشتعلت فيها النيران
  • الدمار الذي حلفه الحريق في المباني التي اشتعلت فيها النيران
3 صور
الدمار الذي حلفه الحريق في المباني التي اشتعلت فيها النيران
الدمار الذي حلفه الحريق في المباني التي اشتعلت فيها النيران
الدمار الذي حلفه الحريق في المباني التي اشتعلت فيها النيران
الدمار الذي حلفه الحريق في المباني التي اشتعلت فيها النيران
الدمار الذي حلفه الحريق في المباني التي اشتعلت فيها النيران
الدمار الذي حلفه الحريق في المباني التي اشتعلت فيها النيران
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية ترصد أجواء رمضان في مصر بعد تخفيف إجراءات كورونا العربية ترصد أجواء رمضان في مصر بعد تخفيف إجراءات كورونا
اكتشف المزيد