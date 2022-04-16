الأمم المتحدة: غرق زورق قبالة ليبيا ومقتل 35 شخصاً

غرق زورق قبالة سواحل ليبيا، ما أدى إلى مصرع ما لا يقل عن 35 شخصا أو يفترض أنهم لقوا مصرعهم، حسب ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم السبت.

وأوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، أن حادث غرق الزورق وقع الجمعة قبالة ساحل مدينة صبراتة الواقعة غربي ليبيا، والتي تعد نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الأفارقة الذين يقومون برحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط.

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كذلك، أضافت المنظمة أنه جرى انتشال جثث 6 مهاجرين بينما فقد 29 آخرون ويفترض أنهم لقوا مصرعهم. ولم يتضح بعد سبب انقلاب الزورق الخشبي.

53 قتيلاً خلال أسبوع

وخلال الأسبوع الماضي وحده، أوردت تقارير مصرع ما لا يقل عن 53 مهاجرا أو يفترض أنهم لقوا مصرعهم قبالة سواحل ليبيا، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

وتابعت المنظمة قائلة إن "هناك حاجة ملحة إلى قدرات بحث وإنقاذ مخصصة وآلية إنزال آمنة لمنع المزيد من الوفيات والمعاناة.

جدير بالذكر أن المأساة هذه تعد الأحدث من نوعها والتي تتضمن مهاجرين أبحروا من شمال إفريقيا بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.