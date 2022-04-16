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يوم الحسم اقترب.. ميليشيات مسلحة تتجمع في طرابلس

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مجموعات مسلحة آتية من مصراتة إلى طرابلس دعما للدبيبة (فرانس برس)
مجموعات مسلحة آتية من مصراتة إلى طرابلس دعما للدبيبة (فرانس برس)

يوم الحسم اقترب.. ميليشيات مسلحة تتجمع في طرابلس

العربية.نت - منية غانمي

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تحركت قوافل ضخمة من المليشيات المسلحة وفي وقت متزامن من عدة مدن مختلفة في الغرب الليبي باتجاه العاصمة طرابلس، في الوقت الذي يحاول فيه رئيس الحكومة الجديدة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، الدخول إلى العاصمة لممارسة سلطته ومهامه.

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قادمون من مصراتة والزنتان والزاوية

ومساء الجمعة، شوهدت أعداد كبيرة من العربات العسكرية قادمة من مصراتة والزنتان والزاوية و تحمل على متنها أسلحة متوسطة وثقيلة ومقاتلين، وهي في اتجاه العاصمة طرابلس.

وأفادت وسائل إعلام ليبية بأن المجموعات المسلحة التي وصلت طرابلس تابعة لحكومة الدبيبة، مشيرة إلى أنها تردد شعارات أن "يوم الحسم اقترب".

تأتي هذه التحركات الميدانية، بعد يوم من لقاء عقده رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، مع عدد من أبرز قادة المليشيات المسلحة بمصراتة، بمقر إقامته بتونس العاصمة.

اقتتال محتمل

وهناك خشية داخل ليبيا وخارجها، من أن يتم إدخال باشاغا إلى العاصمة طرابلس بالقوة من أجل استلام السلطة من رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض التخلي عنها، قبل إجراء انتخابات في البلاد، وهو ما قد يفجّر القتال بين المليشيات المسلحة الداعمة له والأخرى الموالية لباشاغا.

وساطات دولية

وتسلم نائبا فتحي باشاغا مقرات الحكومة شرقي وجنوبي ليبيا إلا أن الوساطات الدولية لا تزال جارية بين الطرفين بشأن انتقال سلمي للسلطة في العاصمة طرابلس.

في حين يتركز الموقف الأممي على دعم مبادرة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز لتشكيل لجنة من مجلسي النواب وما يعرف بمجلس الدولة لصياغة قاعدة دستورية للانتخابات المنتظرة.

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