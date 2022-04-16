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ليبيا.. وفاة 6 وفقدان 29 جراء انقلاب قارب قبالة صبراتة

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مهاجرون على قارب بعد إنقاذهم من قبل منظمة أطباء بلا حدود قبالة سواحل ليبيا
أرشيفية

ليبيا.. وفاة 6 وفقدان 29 جراء انقلاب قارب قبالة صبراتة

دبي - العربية.نت

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أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، اليوم السبت، انتشال ست جثث إثر انقلاب قارب خشبي صغير يقل نحو 35 مهاجرا قبالة سواحل صبراتة، أمس الجمعة، بينما لا يزال 29 آخرون في عداد المفقودين ويفترض أنهم لقوا حتفهم.

وأشارت المنظمة عبر حسابها على تويتر إلى أن ما لا يقل عن 53 مهاجرا لقوا حتفهم أو صاروا في عداد المفقودين قبالة ليبيا خلال الأسبوع الأخير وحده.

كما أضافت أن نزيف الخسائر المستمر في الأرواح بالبحر المتوسط "يجب ألا يعد من طبائع الأمور"، مشددة على الحاجة الماسة لتوفير قدرات مخصصة للبحث والإنقاذ ووضع آلية للنزول الآمن للحيلولة دون وقوع المزيد من الخسائر.

وتتكرر العشرات من حوادث غرق المهاجرين في عرض البحر المتوسط والذين يستقلون مراكب صيد وقوارب متهالكة للفرار نحو دول أوروبا.

ووصل أكثر من 123 ألف مهاجر إلى إيطاليا عام 2021 انطلقوا من ليبيا وتونس، مقارنة بأكثر من 95 ألفاً عام 2020، وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

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