ليبيا.. وفاة 6 وفقدان 29 جراء انقلاب قارب قبالة صبراتة

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، اليوم السبت، انتشال ست جثث إثر انقلاب قارب خشبي صغير يقل نحو 35 مهاجرا قبالة سواحل صبراتة، أمس الجمعة، بينما لا يزال 29 آخرون في عداد المفقودين ويفترض أنهم لقوا حتفهم.

وأشارت المنظمة عبر حسابها على تويتر إلى أن ما لا يقل عن 53 مهاجرا لقوا حتفهم أو صاروا في عداد المفقودين قبالة ليبيا خلال الأسبوع الأخير وحده.

🚨 A small wooden boat carrying around 35 migrants capsized off Sabratha, #Libya yesterday. The bodies of six people have been retrieved while 29 others are missing and presumed dead. At least 53 migrants have been reported dead or missing off Libya this week alone. pic.twitter.com/XaM5waGp3M — IOM Libya (@IOM_Libya) April 16, 2022

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كما أضافت أن نزيف الخسائر المستمر في الأرواح بالبحر المتوسط "يجب ألا يعد من طبائع الأمور"، مشددة على الحاجة الماسة لتوفير قدرات مخصصة للبحث والإنقاذ ووضع آلية للنزول الآمن للحيلولة دون وقوع المزيد من الخسائر.

وتتكرر العشرات من حوادث غرق المهاجرين في عرض البحر المتوسط والذين يستقلون مراكب صيد وقوارب متهالكة للفرار نحو دول أوروبا.

ووصل أكثر من 123 ألف مهاجر إلى إيطاليا عام 2021 انطلقوا من ليبيا وتونس، مقارنة بأكثر من 95 ألفاً عام 2020، وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.