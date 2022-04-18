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ستيفاني وليامز: سنواصل دعم العملية السياسية في ليبيا لإجراء الانتخابات

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This handout picture made available by the United Nations (UN) shows acting UN envoy for Libya Stephanie Williams delivering remarks at the opening of the Libyan Political Dialogue Forum on February 1, 2021 at an undisclosed location near Geneva to choose a new temporary executive to lead the war-scarred country through a transition until scheduled December elections.
ستيفاني وليامز
الأزمة الليبية

ستيفاني وليامز: سنواصل دعم العملية السياسية في ليبيا لإجراء الانتخابات

المستشارة الأممية بشأن ليبيا: اجتماعات لجنة المسار الدستوري الليبي في القاهرة جرت في أجواء توافقية وسيتم استكمال المشاورات عقب عيد الفطر

العربية.نت

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قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، الاثنين، في ختام اجتماعات لجنة المسار الدستوري الليبي المؤلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة، إن المشاورات جرت في أجواء توافقية وإنه جرى الاتفاق على تواصل اللقاءات واستكمال المشاورات عقب عيد الفطر.

وبحسب ما نقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" (أش أ) المصرية، أشارت في بيانها الختامي إلى أن المشاورات تضمنت الاتفاق على اللائحة الداخلية المنظمة لعمل اللجنة، مضيفة "وفي حين أجرت لجنة المسار الدستوري اجتماعات بينية مغلقة، يسرت الأمم المتحدة النقاشات العامة على مدى الأيام الماضية، وقدم فريق الخبراء إيضاحات فنية حول جملة من القضايا الدستورية الهامة، مستشهدين بتجارب دستورية من عدد من البلدان في المنطقة والعالم".

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وأشارت إلى أن الأمم المتحدة تسعى للبناء على التوافق الذي تحقق بين المجلسين مطلع العام الجاري؛ لإعادة تفعيل المسار الانتخابي وتلبية طموح الشعب الليبي، مع التشديد على أهمية إجراء انتخابات تستند إلى إطار دستوري سليم وإطار انتخابي بمدد زمنية محددة.

وأضافت بالقول: سنواصل دعم العملية السياسية في ليبيا لإجراء الانتخابات.. والليبيون يستحقون مسارا واضحا للخروج من هذه الأزمة، مشددة على أنه يجب أن توفر المؤسسات الأطر الديمقراطية لعقد الانتخابات.

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