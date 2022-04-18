قيس سعيد: تونس ليست للبيع وسيادة البلاد لا تقبل المقايضة

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، إن قيادته ماضية قدما في تمكين الشعب من التعبير عن إرادته "غير عابئ بهذا البؤس السياسي".

وشدد في تصريحات نشرتها الرئاسة التونسية على أن "تونس ليس للبيع وسيادة الدولة لن تكون أبدا بضاعة للمقايضة"، محذرا من أن التحديات كانت كبيرة ولا تزال "ولدينا إرادة في تخطيها وتجاوزها".

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وتابع في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والستين لعيد قوات الأمن الداخلي إن "تونس تقوم على القانون الذي يضمن التعايش السلمي بين السلطة والحرية".

وكان سعيد أعرب عن إدانته واستنكاره لاعتزام عدد من نواب البرلمان المنحل تأسيس "برلمان المهجر" في فرنسا، وطالب النيابة العامة بالتحرك ضدهم.

وشدّد، خلال لقائه بوزيرة العدل ليلى جفال بقصر قرطاج، على ضرورة وضع حد لما وصفه بالتلاعب بالحقوق، قائلًا إن "الدولة ليست لعبة".

يذكر أن السلطات الأمنية المتخصصة بمكافحة الإرهاب في تونس، بدأت مؤخرًا التحقيق مع نواب في البرلمان التونسي المنحل حول مشاركتهم في الجلسة الافتراضية الأخيرة للبرلمان.