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لاجئون أفارقة يعتصمون بتونس للمطالبة بإجلائهم لبلدان أخرى

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African migrants gather outside the UN office in the Tunisian capital, Tunis, on April 18, 2022, on the third day of a sit-in to demand to be evacuated to another country Photo by FETHI BELAID AFP
من اعتصام المهاجرين أمام مقر مفوضية اللاجئين في تونس

لاجئون أفارقة يعتصمون بتونس للمطالبة بإجلائهم لبلدان أخرى

منذ السبت ينفّذ هؤلاء اللاجئون، وهم في غالبيتهم ممّن تمّ إنقاذهم في البحر، اعتصاماً أمام مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

تونس – العربية.نت

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نفّذ عشرات اللاجئين الأفارقة الاثنين لليوم الثالث على التوالي اعتصاماً أمام مقرّ الأمم المتحدة في تونس للمطالبة بإجلائهم إلى بلدان أخرى.

ومنذ السبت ينفّذ هؤلاء اللاجئون، وهم بغالبيتهم ممّن تمّ إنقاذهم خلال محاولتهم العبور بحراً إلى أوروبا، اعتصاماً أمام مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العاصمة التونسية.

من اعتصام المهاجرين أمام مقر مفوضية اللاجئين في تونس
من اعتصام المهاجرين أمام مقر مفوضية اللاجئين في تونس

ويفترش اللاجئون المزوّدون ببطانيات، وبينهم نساء وأطفال، الأرض ليلاً وسط حقائب تحوي أغراضهم الشخصية.

وعلّق اللاجئون لافتة عند مدخل المبنى كتب عليها "نحن بحاجة لأن يتم إجلاؤنا".

وقال صالح سعيد وهو سوداني يبلغ من العمر 24 عاماً متحدّر من دارفور وعالق في تونس منذ أربع سنوات: "نطالب باحترام حقوقنا الأساسية. نريد أن يتمّ إجلاؤنا إلى أي بلد يحترم حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية".

من اعتصام المهاجرين أمام مقر مفوضية اللاجئين في تونس
من اعتصام المهاجرين أمام مقر مفوضية اللاجئين في تونس
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ويشكو المهاجرون واللاجئون، المتحدّرون خصوصاً من إفريقيا جنوب الصحراء، باستمرار من تعرّضهم لإساءات لفظية وجسدية في تونس.

وغالبية هؤلاء ممّن تم إنقاذهم قبالة سواحل تونس بعد غرق مراكب كانوا على متنها خلال محاولتهم الوصول إلى القارة الأوروبية.

وبحسب "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" فقد اعترضت قوات خفر السواحل التونسية 25657 مهاجراً في العام 2021، وهي حصيلة أعلى بقرابة الضعف مقارنة بتلك المسجلة في العام 2020.

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