محظوظ مع وقف التنفيذ.. جزائري فاز بجائزة يانصيب ولكن!

فاز شاب جزائري يقيم في بلجيكا بطريقة غير شرعية، بجائزة قيمتها 250 ألف يورو. بعد مشاركته في إحدى ألعاب اليانصيب في البلاد.

ويسعى الشاب الجزائري حسب ما ذكرته وكالة "فرانس برس"، إلى الحصول على جائزته. لكنّ مؤسسة اليانصيب البلجيكية تشترط عليه تقديم أوراق هوية.

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ونقلت "فرانس برس" عن ألكسندر فيرشتاتي محامي الشاب الجزائري البالغ من العمر 28. أنّ التذكرة الفائزة هي حاليا بحوزة القضاء في مدينة بروج، بعد أن حاول 3 من أصدقاء الفائز أن يحصلوا على الجائزة، قبل أن يتهموا بمحاولة السرقة.

وقال المحامي إنّ الشبان الثلاثة وهم أيضا من دول المغرب العربي، أمضوا ليلة رهن التوقيف في خلال الأسبوع الماضي لنفس السبب.

وفتح مكتب المدعي العام في بروج تحقيقا للعثور على الفائز، الذي تمكّن من تبرئة أصدقائه بعدما سلم نفسه للشرطة برفقة محاميه.

وقال فيرشتاتي إن وضع موكله "غير قانوني. إذ لا يحمل أي أوراق هوية ولا يملك كذلك حسابا مصرفيا".

وأضاف المحامي:"نبحث حاليا عن مستندات تثبت هويته. وعليه التواصل مع أسرته الموجودة في الجزائر".

وبيعت التذكرة الفائزة قبل بضعة أسابيع في زيبروغه، وهي مدينة ساحلية بلجيكية ووجهة للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى إنجلترا بطريقة غير قانونية من خلال الاختباء داخل شاحنات أو حاويات.

وأوضح المحامي أنّ موكّله لا ينوي التقدم بطلب للحصول على لجوء والبقاء في بلجيكا.

وحصل على وعد من السلطات البلجيكية بعدم إعادته إلى الحدود قبل تسليمه الجائزة.

ويُمنع التاجر الذي باع هذه التذكرة من تسليم جائزة نقدية بمبلغ مماثل للفائز. ففي حال تخطت الجائزة مبلغ 100 ألف يورو، على التاجر إرسال الفائز تلقائياً إلى مقر الشركة في بروكسل، وفق ما أوضحت الناطقة باسم اليانصيب الوطني يوكه فيرموره.

وإلى هذا المقر ذهب أصدقاء الفائز الثلاثة، وطلب أحدهم تحويل المبلغ إلى حسابه المصرفي الخاص.

وقالت فيرموره إنّ "الفائز لم يأت إلى مقر الشركة ولم نره إطلاقاً، ما يعيق حالياً إجراءات تسليم الجائزة"، من دون أن تذكر شروط أو طبيعة المستندات المطلوبة.