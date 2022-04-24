اعتراض أكثر من 500 مهاجر خلال إبحارهم من ليبيا إلى أوروبا

تمكنت السلطات الأمنية الليبية من اعتراض أكثر من 500 مهاجر غير نظامي، أثناء شروعهم الإبحار من الشواطئ الليبية إلى أوروبا في تكرار لمشهد تدفق المهاجرين عبر سواحل البحر المتوسط.

وأكد مسؤول بجهاز مكافحة الهجرة بوزارة الداخلية الليبية اليوم الأحد، "ضبط 541 مهاجراً غير نظامي أثناء شروعهم في الهجرة عن طريق البحر إلى أوروبا"، حيث تمت عملية رصدهم قبالة سواحل مدينة مصراتة (200كلم شرق العاصمة طرابلس).

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إلى ذلك، نقل المهاجرون ومعظمهم من بنغلادش إلى مركز حكومي لإيواء المهاجرين غير النظاميين في العاصمة طرابلس، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

حوادث متكررة

وتتكرر المئات من عمليات اعتراض وإنقاذ المهاجرين إلى جانب تسجيل العشرات من حوادث غرقهم في البحر المتوسط، وعادة ما يستقلون مراكب صيد وقوارب متهالكة.

وغرقت ليبيا منذ 2011 في فوضى استغلها المهربون الذين ينظمون رحلات لعشرات الآلاف من المهاجرين معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء لمحاولة عبور البحر الأبيض المتوسط صوب السواحل الجنوبية لأوروبا.

مراكز احتجاز

في حين يقبع هؤلاء المهاجرون في مراكز احتجاز في ظروف محل انتقاد المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة.

وتم إعادة وإنقاذ 32 ألف مهاجر وفقدان ووفاة نحو ألف آخرين قبالة سواحل ليبيا خلال العام الماضي، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

ومنذ مطلع العام الجاري، تم اعتراض وإنقاذ أكثر من 4 آلاف وتسجيل وفاة نحو 100 مهاجر قبالة سواحل ليبيا، بحسب المنظمة.