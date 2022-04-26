ليبيا.. الجيش يتصدى لمحاولة تقدم "داعش" في الجنوب

تصدت قوات الجيش الليبي مساء الاثنين لمجموعات تابعة لتنظيم "داعش" حاولت التسلل إلى منطقة غدوة التابعة لمدينة سبها جنوب البلاد.

وأوضح الجيش في بيان أن "الوحدات العسكرية التابعة لكتيبة طارق بن زياد اشتبكت مع مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم داعش، بعدما رصدت تحركاتها بمنطقة غدوة".

مادة اعلانية

مصادرة متفجرات

كما أضاف أن العملية أسفرت عن إصابة عنصرين من "داعش"، ومصادرة الكثير المتفجرات والهواتف المحمولة التي كانت بحوزة الإرهابيين.

كذلك أكد أن العمل لا يزال مستمراً لتمشيط المنطقة للقبض على ما تبقى من هذه الجماعات الإرهابية الفارّة.

عملية برية واسعة

يذكر أن الجيش الليبي كان أطلق الأسبوع الماضي عملية برية واسعة جنوب البلاد، لملاحقة الخلايا الإرهابية التابعة لـ"داعش" المتمركزة في المنطقة، والتي لا تزال تهدد استقرار وأمن ليبيا.

وجاء تحرك الجيش عقب هجوم إرهابي بسيارة مفخخة استهدف معسكراً لكتيبة "طارق بن زياد" في منطقة أم الأرانب بمدينة سبها، أسفر عن جرح 3 عناصر من الجيش وخسائر مادية.

فيما أعلن "داعش" مسؤوليته عن الهجوم.