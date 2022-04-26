المغرب.. توقيف طلاب حاولوا إدخال سواطير إلى حرم جامعي

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أغادير جنوب المغرب مجموعة من الطلبة وسائق تاكسي أثناء محاولتهم إدخال "سواطير" لحرم جامعة ابن زهر بالمدينة. ويعتقد أن الأسلحة كانت ستستخدم في مواجهات بين الفصائل الطلابية.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الموقوفين ينتمون لما يوصف بـ "الفصائل الداعمة للفكر الانفصالي داخل الجامعات المغربية"، ويتزامن التوقيف مع اقتراب الذكرى التأسيسية للفصيل المذكور، نقلا عن موقع "روسيا اليوم".

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وأشار بلاغ لشرطة المدينة إلى أنها تمكنت من توقيف ثلاثة أشخاص بينهم سائق سيارة أجرة وطالبان بجامعة ابن زهر للاشتباه في تورطهم في حيازة العشرات من الأسلحة البيضاء المصنوعة بشكل تقليدي بغرض استخدامها في ارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص.

وأوضح البلاغ أن المعلومات الأولية للبحث مكنت من توقيف سائق سيارة أجرة بالقرب من الحي الجامعي بمدينة أكادير، وهو في حالة تلبس بتسليم الطالبين المشتبه فيهما كيسا ملفوفا يضم بداخله 23 ساطورا والتي تمت صناعتها بشكل تقليدي عند شخص يمتهن الحدادة بمنطقة قروية بضواحي أولاد تايمة.

وتم إخضاع الأشخاص الثلاثة الموقوفين للبحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات صناعة وحيازة هذه الأسلحة البيضاء الخطيرة على أمن الأشخاص والممتلكات، بينما لا زالت التحريات متواصلة لتوقيف كل من ثبت تورطه في صناعة هذه الأسلحة البيضاء أو حرض على صناعتها.

يذكر أن عدة جامعات مغربية شهدت مواجهات بين فصائل طلابية، نتجت عنها خسائر في الممتلكات وإصابات وتم فتح تحقيقات قضائية لملاحقة المتسببين فيها.