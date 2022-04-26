تونس.. تأسيس جبهة سياسية معارضة للرئيس

أعلنت 10 أحزاب سياسية ومنظمات، اليوم الثلاثاء، عن تأسيس جبهة معارضة لإجراءات الرئيس قيس سعيّد، تحت اسم "جبهة الخلاص الوطني"، في أحدث تحرّك لمعارضي الرئيس، قد يصعّد من الخلافات بين الطرفين ويزيد من حدّة الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.

وتضم الجبهة الجديدة، أحزاب "حركة النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" و"حراك تونس الإرادة" وحزب "أمل"، و5 منظمات ليس من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة ذات النفوذ القوي في تونس، وقالت إنها تهدف إلى "توحيد التونسيين من أجل العودة إلى الديمقراطية والشرعية".

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محاولة لكسب تأييد الشارع

وفي تحدّ لسلطة الرئيس، من المتوقع أن تبدأ هذه الجبهة جولة في الجهات للترويج لبرنامجها في محاولة لكسب تأييد الشارع لها، كما ستقوم بتشكيل تنسيقيات في الداخل و الخارج.

وكان الرئيس قد أعلن عن حلّ كل من البرلمان، وعيّن مجلسا مؤقتا للقضاء، كما استبدل تركيبة الهيئة العليا للانتخابات، كما وضع خطّة تقضي بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في شهر ديسمبر المقبل بعد تنظيم استفتاء على النظام السياسي يوم 25 يوليو، بناء على ما أفرزته نتائج الاستشارة الوطنية.

وستصّعد هذه الجبهة المعارضة من الضغوط المسلّطة على الرئيس قيس سعيد للتراجع عن إجراءاته وفتح الباب أمام حوار وطني بمشاركة كل الأطراف السياسية، على الرغم من أن الأحزاب والمنظمات المشكلّة لهذه الجبهة ليست الأكثر قوة على الساحة السياسية ولا تمتلك تأثيرا كبيرا في الشارع، مقابل مساندة شعبية يتمتع بها الرئيس قيس سعيّد من قبل الكثير من التونسيين، اعتبروا إجراءاته ضرورية لتخليص البلاد من الفساد ومن نخبة سياسية فاشلة ولإنقاذها من الانهيار.

وتعليقا على ذلك، اعتبر المحلل السياسي عبد الرحمن زغلامي، أن هذه الجبهة المعارضة للرئيس قيس سعيد التي تجمع رموزا من اليسار ومن الإسلام السياسي، "ولدت ميتة ولن تكون قادرة على التغيير ولن يكون صوتها أعلى من صوت الرئيس"، خاصة عند النظر إلى تركيبتها التابعة لحركة النهضة وحلفائها وهويّة الشخصيات التي تقودها وتتحدث باسمها، والتي تتحمّل مسؤولية الأزمة التي تعيشها البلاد اليوم، كما أنّها وجوه فقدت مصداقيتها ولا يريد التونسيون تكرار نفس التجربة معهم مرّة أخرى.

وتوقع زغلامي في تصريح لـ"العربية.نت"، أن تفشل هذه الجبهة "النهضوية" في كسب تأييد الشارع وإقناع الجمهور ببرنامجها وأطروحتها، وبالتالي في إيقاف الرئيس ومنعه من تنفيذ مشروعه.