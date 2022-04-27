.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تنظيم داعش الإرهابي ينشر صورا جديدة لمقاتليه في جنوب ليبيا

  • الخط
داعش ليبيا
عناصر داعش في جنوب ليبيا
تنظيم داعش

تنظيم داعش الإرهابي ينشر صورا جديدة لمقاتليه في جنوب ليبيا

ظهر مقاتلون من التنظيم الإرهابي في منطقة صحراوية أثناء تجهيز أصناف مختلفة من الطعام وخلال تناول الإفطار، وأداء الصلاة

العربية.نت – منية غانمي

نشر في: آخر تحديث:

نشر تنظيم "داعش" الإرهابي صورا جديدة، قال إنها لمقاتليه المتواجدين في جنوب ليبيا، أظهر من خلالها حياتهم اليومية في شهر رمضان.

وتحت عنوان "يوميات جنود الخلافة في شهر رمضان بولاية ليبيا"، ظهر مقاتلون من التنظيم في منطقة صحراوية أثناء تجهيز أصناف مختلفة من الطعام وخلال تناول الإفطار، وأداء الصلاة، وتعمّد جميعهم إخفاء الوجوه، كما نشر التنظيم أنواعا مختلفة من الأسلحة التي يمتلكها.

من داعش
  • من داعش
2 صور
من داعش
من داعش

ومنذ طرد تنظيم "داعش" من مدينة سرت نهاية عام 2016، يتحرك مقاتلوه في بعض المواقع الصحراوية جنوب ليبيا التي يصعب مراقبتها أو مطاردتهم فيها، ونفذ التنظيم بين الحين والآخر هجمات إرهابية استهدفت خاصة معسكرات تابعة للجيش الليبي.

وقبل أسبوع، عادت أخبار التنظيم لتتصدر المشهد في ليبيا، بعدما أعلن مسؤوليته عن هجوم إرهابي بسيارة مفخخة، استهدف معسكرا لكتيبة "طارق بن زياد" بمنطقة أم الأرانب بمدينة سبها جنوب البلاد، وأسفر عن جرح 3 عناصر من الجيش وخسائر مادية.

داعش في جنوب ليبيا
  • داعش في جنوب ليبيا
2 صور
داعش في جنوب ليبيا
داعش في جنوب ليبيا

وبعدها بأيام، حاولت جماعات تابعة لـ "داعش"، التسلل إلى منطقة غدوة الواقعة بمدينة سبها، في عملية تصدّى لها الجيش الليبي بعد اشتباكات مع عناصر التنظيم، أسفرت عن جرح عنصرين إرهابيين ومصادرة أسلحة ومتفجرات كانت بحوزة الإرهابيين.

مفاجأة.. مليار دولار يدفعها ماسك لـ"تويتر" كشرط جزائي.. في هذه الحالة تكنولوجيا تويتر مفاجأة.. مليار دولار يدفعها ماسك لـ"تويتر" كشرط جزائي.. في هذه الحالة

يشار إلى أن قوات الجيش الليبي تبذل منذ سنوات جهودا كبيرة لبسط سلطتها على منطقة الجنوب الليبي الشاسعة وإحكام السيطرة الأمنية، لكنها تواجه تحديات كبيرة من الفصائل المسلحة الأجنبية التابعة للمعارضة التشادية والسودانية، وكذلك من بقايا تنظيمي داعش القاعدة وداعش، التي تحاول كلها الحفاظ على ما اكتسبته من نفوذ بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي.

والأسبوع الماضي، أطلق الجيش الليبي عملية برية واسعة جنوب البلاد، لملاحقة الخلايا الإرهابية التابعة لتنظيم داعش المتمركزة في المنطقة، والتي لا تزال تهدد استقرار وأمن البلاد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
انتشار كبير للخيم الرمضانية في البحرين والمنطقة الشرقية بالسعودية.. لماذا؟ انتشار كبير للخيم الرمضانية في البحرين والمنطقة الشرقية بالسعودية.. لماذا؟
اكتشف المزيد