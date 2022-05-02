.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

قيس سعيد يعلن عن تشكيل لجنة لصياغة دستور "جمهورية جديدة"

  • الخط
الرئيس التونسي قيس سعيد
الرئيس التونسي قيس سعيد
تونس

قيس سعيد يعلن عن تشكيل لجنة لصياغة دستور "جمهورية جديدة"

الرئيس التونسي: لن ندعو للحوار من ساهم في تقويض الديمقراطية في البلاد

تونس _ رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس التونسي قيس سعيد في خطاب أذاعه التلفزيون الأحد إنه ستتشكل لجنة لصياغة دستور لجمهورية جديدة في تونس، مضيفا أن اللجنة ستختتم أعمالها في غضون أيام معدودة، كما لفت إلى أن بعض الأزمات التي تشهدها البلاد مفتعلة، وأنه لن يدعو للحوار من ساهم في تقويض الديمقراطية في البلاد.

وأضاف سعيد أن الحوار الوطني بشأن الإصلاحات سيشمل أربع منظمات رئيسية في تونس، في إشارة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة
الوطنية للمحامين بتونس والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وقال إن من ساندوا الإجراءات التي اتخذها في يوليو الماضي يمكنهم المشاركة في الحوار بينما لن يشارك من وصفهم بالخونة واللاوطنيين.

واشنطن تنتقد قرار الرئيس التونسي بشأن السلطة الانتخابية                               المغرب العربي تونس واشنطن تنتقد قرار الرئيس التونسي بشأن السلطة الانتخابية                              

وأوردت وسائل إعلام تونسية، أن قيس سعيد، استقبل في قصر قرطاج، أستاذي القانون الدستوري العميد صادق بلعيد، والعميد محمد صالح بن عيسى.

وتطرق اللقاء إلى "الوضع القانوني وسبل تحقيق الإرادة الشعبية من أجل تأسيس جمهورية جديدة في تونس"، وفقًا لبيان رئاسة الجمهورية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
التاسعة هذا المساء | تعديل لأول مرة.. شروط الانضمام لمجموعة فاغنر الروسية التاسعة هذا المساء | تعديل لأول مرة.. شروط الانضمام لمجموعة فاغنر الروسية
اكتشف المزيد