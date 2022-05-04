تونس تنتشل 67 جثة لمهاجرين غرقت قواربهم بالبحر

أعلن مسؤول قضائي لرويترز، اليوم الأربعاء، أن خفر السواحل التونسي انتشل 24 جثة لمهاجرين كانوا ضمن نحو 120 على متن قوارب غرقت قبالة الساحل التونسي في نهاية أبريل.

بهذا ترتفع الحصيلة الإجمالية المؤكدة للوفيات حتى الآن إلى 67 بعد غرق أربعة قوارب الشهر الماضي أثناء محاولة عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا. ولا يزال أكثر من 50 في عداد المفقودين.

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والأسبوع الماضي، قالت وزارة الداخلية التونسية، إنها أوقفت أكثر من 20 ألف مهاجر قبالة ساحلها العام الماضي، كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا في مراكب.

وفي الأشهر الأخيرة لقي عشرات الأشخاص حتفهم غرقا قبالة السواحل التونسية مع تزايد وتيرة محاولات العبور من تونس وليبيا باتجاه إيطاليا.

فيما أظهرت الأرقام الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن أكثر من 123 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا في عام 2021 مقارنة مع أكثر من 95 ألفا في عام 2020.