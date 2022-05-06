المغرب.. توقيف مؤيد لداعش خطط لعمل إرهابي

ألقت السلطات المغربية القبض على شخص موال لتنظيم داعش الإرهابي، ينشط في مدينة بركان في شرق البلاد، للاشتباه في تورطه في التحضير والإعداد لمشروع إرهابي بغرض المساس بالنظام العام.

وأعلن مكتب محاربة الإرهاب في المغرب أن تشخيص هوية المشتبه فيه وكشف معالم مشروعه الإرهابي، جرى انطلاقا من أبحاث وتحريات تقنية مشتركة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي.

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وأشارت المعلومات الأولية في هذه القضية إلى أن الشخص الموقوف كان يتولى إدارة وتسيير مجموعة مغلقة على إحدى المنصات التواصلية، تتبنى أهدافا ومشاريع متطرفة.

وذكرت المعلومات أن المجموعة بحثت على مواقع التواصل الاجتماعي عن استقطاب وتجنيد المتشبعين بالفكر التكفيري بغرض تنفيذ عمليات إرهابية ضد مصالح وشخصيات مغربية وأجنبية في المغرب.

وكشفت الأبحاث أن المشتبه فيه كان على اتصال سابق مع الأمير المزعوم للخلية الإرهابية التي فككتها المصالح الأمنية في مدينة وجدة في شرق المغرب، في 25 مارس 2021.

وأضافت أنه كان يراهن على تكوينه التقني العالي في مجال الهندسة للمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، لتحقيق اختراقات إلكترونية، وقرصنة معلوماتية لبعض الأهداف الحيوية، بغرض تحصيل موارد مالية للدعم والإسناد اللوجيستيكي في إطار ما يسمى عند الجماعات الإرهابية بـ "الاستحلال".