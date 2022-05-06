ليبيا.. المستشارة الأممية تبحث مع رئيس المجلس الأعلى للدولة تطورات الأزمة
ذكرت وليامز أن اجتماعها مع المشري تم مساء الخميس في طرابلس
أعلنت ستيفاني وليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة في ليبيا، اليوم الجمعة، أنها التقت مع خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، حيث أطلعته على زيارات قامت بها في الفترة الأخيرة إلى عواصم أوروبية لمناقشة الأحداث الحالية في ليبيا.
وذكرت وليامز أن اجتماعها مع المشري تم الليلة الماضية في طرابلس.
وأضافت عبر تويتر أن المشري أكد خلال المباحثات، التزام المجلس الأعلى للدولة بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة مع مجلس النواب، والمقررة في العاصمة المصرية القاهرة في 15 مايو/ أيار الجاري.
وأشارت المستشارة الأممية إلى أن هدف تلك الاجتماعات هو الاتفاق على ترتيبات دستورية ضرورية لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
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