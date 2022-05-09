أميركا: يجب إبعاد مؤسسة النفط عن الصراع السياسي بليبيا

كشفت مصادر "العربية/الحدث"، اليوم الاثنين، عن لقاء جمع السفير الأميركي في ليبيا وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، أكد فيه ريتشارد نورلاند على إبعاد مؤسسة النفط والمركزي الليبي عن كل الصراعات.

وقالت المصادر إن السفير الأميركي طالب بضرورة أن يكون هناك توافق بين مجلس الدولة ومجلس النواب الليبي على شكل الانتخابات وموعدها، محذراً من تعطيلها.

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كما طالب المشري ريتشارد نورلاند بأن يكون هناك لقاء مباشر مع مجلس النواب الليبي.

ترتيبات في القاهرة

وقالت المصادر إن رئيس مجلس الدولة الليبي تواصل مع مسؤولين مصرييين لبحث مسألة الانتخابات، مشيرة إلى أن هناك ترتيبات في القاهرة لتوسيع مشاركة الليبيين في جولة المفاوضات المرتقبة.

وكان السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أكد في وقت سابق اليوم، التزام بلاده بتسهيل الاتفاق المبكر على مسار الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك خلال لقاء نورلاند برئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في القاهرة حيث أوضح حساب السفارة الأميركية أن الجانبين ناقشا آخر تطورات الانتقال السياسي بالتزامن مع استعداد البرلمان لمناقشة ميزانية وطنية جديدة.

رد إيجابي

يشار إلى أنه من المقرر أن تستضيف العاصمة المصرية القاهرة في 15 مايو/ أيار الجاري، اجتماعات أعضاء مجلسي النواب والدولة برعاية الأمم المتحدة لبحث التوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت سابقاً، تلقيها رداً إيجابياً بشأن مبادرة الأمم المتحدة الرامية إلى تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة لإيجاد قاعدة دستورية وبحث قوانين الانتخابات الصادرة عن البرلمان لتكريس مبدأ التشاور بين السلطة التشريعية والمجلس الاستشاري.

في حين تعمل المنظمة على أن تفرز اجتماعات القاهرة نتائج إيجابية في تقريب المسافات بين مجلسي النواب والدولة بما يساعدهما على تحديد خريطة طريق موحدة للفترة المقبلة تتعلق بملفات السلطة التنفيذية والدستور والانتخابات.