أميركا: غايتنا انتخابات في ليبيا.. ونعمل لتحقيق الهدف

مع اقتراب موعد الجلسة الثانية من المباحثات الليبية المقررة بالعاصمة المصرية القاهرة في 15 مايو/ أيار الجاري، أكد السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند التزام بلاده بتسهيل الاتفاق المبكر على مسار الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك خلال لقاء نورلاند برئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في القاهرة، حيث أوضح حساب السفارة الأميركية أن الجانبين ناقشا آخر تطورات الانتقال السياسي بالتزامن مع استعداد البرلمان لمناقشة ميزانية وطنية جديدة.

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البرلمان يؤكد

فقد أكد رئيس مجلس النواب الليبي على مشاركة المجلس في المحادثات الدستورية مع المجلس الأعلى للدولة والمقرر استئنافها في القاهرة يوم الخامس عشر من مايو الجاري بتنسيق أممي.

كما شدد عقيلة صالح على ضرورة إجراء الانتخابات الوطنية لإضفاء الشرعية على المؤسسات والقيادة السياسية الليبية في نظر الشعب والعالم.

ترتيبات دستورية ضرورية للانتخابات

وأتت هذه التطورات بعدما التقت ستيفاني وليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة في ليبيا الجمعة الماضي، مع خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة.

وأكد المشري أكد خلال المباحثات التزام المجلس الأعلى للدولة بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة مع مجلس النواب، والمقررة في العاصمة المصرية القاهرة في 15 مايو/ أيار الجاري.

كما أشارت المستشارة الأممية إلى أن هدف تلك الاجتماعات هو الاتفاق على ترتيبات دستورية ضرورية لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

العمل من أجل الوصول لانتخابات

يشار إلى أنه من المقرر أن تستضيف العاصمة المصرية القاهرة اجتماعات أعضاء مجلسي النواب والدولة برعاية الأمم المتحدة لبحث التوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت سابقاً، تلقيها رداً إيجابياً بشأن مبادرة الأمم المتحدة الرامية إلى تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة لإيجاد قاعدة دستورية وبحث قوانين الانتخابات الصادرة عن البرلمان لتكريس مبدأ التشاور بين السلطة التشريعية والمجلس الاستشاري.

في حين تعمل المنظمة على أن تفرز اجتماعات القاهرة نتائج إيجابية في تقريب المسافات بين مجلسي النواب والدولة بما يساعدهما على تحديد خريطة طريق موحدة للفترة المقبلة تتعلق بملفات السلطة التنفيذية والدستور والانتخابات.