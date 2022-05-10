ابتسامة عفوية تحوّل عاملاً مغربياً بسيطاً لنجم على "تيك توك"

لم يكن شاب مغربي يعلم أن نشره لمقطع فيديو، ردّد خلاله كلمات من أغنية شهيرة بملابس عمله وشارك فيه ابتسامته العفوية، سيحوّله إلى نجم على تطبيق "تيك توك" وشبكات التواصل الاجتماعي، ليتسابق العديد من الناس لتصوير مقاطع ثنائية معه.

الشاب الذي يشتغل كحافر آبار في مدينة بني ملال المغربية، استطاع خلال أيام قليلة أن يحقق شهرة واسعة على مواقع التواصل بفيديوهات طريفة ومرحة وبسيطة، حيث تتصدّر مقاطعه المصوّرة التي ينشرها "الترند" على تطبيق "تيك توك" وتتجاوز عدد مشاهداتها الملايين.

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وحصد أحد هذه الفيديوهات عدد مشاهدات قياسيا تجاوز الـ10 ملايين مشاهدة في مدة زمنية قصيرة، وهو رقم تجاوز عدد مشاهدات الأغنية الأصلية التي رددها الشاب في الفيديو.

وتمكن هذا الشاب من كسب اهتمام وتشجيع الجمهور، وأصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب وخارجها، إذ يتابعه نحو 650 ألف شخص رغم المحتوى البسيط الذي يقدمه، والذي يستخدم خلاله ملامح وجهه وحركات جسده وابتسامته العفوية.

وأجمع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين سارعوا لتصوير مقاطع ثنائية معه، على عفوية الشاب وطرافته ومرحه وبساطته والطاقة الإيجابية التي يرسلها إلى الجمهور من خلال المقاطع المصوّرة التي يشاركها على تطبيق "تيك توك". وقد أعيد نشر هذه الفيديوهات عبر منصات عدة على شبكات التواصل المختلفة، وهو السبب وراء تحقيقه شهرة واسعة.