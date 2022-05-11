قضيّة تهزّ تونس.. يستغلّ الفتيات جنسيا بدعوى مداوتهنّ

اعتقلت السلطات التونسية، الثلاثاء، شخصا، يقدم نفسه على أنه "معالج روحاني"، بعد بث تقرير تلفزي اعترف فيه باستغلال مئات النساء جنسيا، بدعوى معالجتهم من السحر وأمراض أخرى.

وفي التفاصيل، أصيب التونسيين بصدمة كبيرة، وهم يشاهدون تقريرا تلفزيونيا بثته قناة الحوار التونسي في برامجها "الحقائق الأربعة"، ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، عرض شهادات لتونسيات اعترفن بتعرضهن للاغتصاب والاستغلال الجنسي من قبل شخص يقدم نفسه على أنه معالج روحاني لكل أنواع السحر عن طريق المعاشرة الجنسية مع حرفائه، كما قام البرنامج بتسجيل معه عن طريق كاميرا مخفية، اعترف خلالها بأنه عالج ما بين 800 و 900 إمرأة عن طريق الجلسات الجنسية وبمقابل مادي يفوق 200 دينار (60 دولار).

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ويستخدم هذا الشخص صفحة على موقع "فيسبوك" للترويج لخدماته واستدراج زبائنه وجميعهم من النساء، ويدعّي فيها أن لديه قدرات على إزالة السحر الأسود وعلاج الأمراض الجلدية وحل مشكل تأخرّ الإنجاب أو الزواج، ويشترط على ضحاياه معاشرته جنسيا للحصول على الشفاء.

وفي البرنامج، قالت إحدى ضحاياه، وهي طالبة في الـ25 من العمر، إنها تعرضت لاستغلال جنسي لمدة 3 سنوات على يد هذا المعالج، وأنها قامت باقناع ضحايا أخريات بقدراته الخارقة في حل كلّ المشكلات، ثم نجحت في استقطابهن لإقامة علاقات جنسية معه.

وإثر ذلك، أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني في بيان، القبض على معالج رحاني يوهم ضحاياه باتباع طرق علاج خاصة لإشباع رغباته الجنسية، بعد أن يتوّلى إقناعهن بأنهن مريضات وأن العلاج يستوجب حصص جماع، وقالت إن أعوان الأمن تمكنوا من حجز 3 هواتف جوالة وجهاز كاميرا تابعين له تحتوي على صور ومقاطع فيدية تثبت إدانته.

وأشارت إلى أنّ المعني بالأمر اعترف بما نسب إليه، مؤكدا تعمّده إيهام ضحاياه باتباع طريقة المعالجة الروحانية لإشباع رغباته الجنسية، وتمّ الاحتفاظ به بإذن من النيابة العامّة.

ومن جانبها، قالت المتحدة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بأريانة فاطمة بوقطاية، في تصريحات إعلامية، إن هذا الشخص سيمثل اليوم الأربعاء أمام أنظار النيابة العامة، مضيفة أنّه اعترف بكل الأعمال المنسوبة إليه، خاصّة بعد تقدمّ ضحيّتين وهما أختان تدرسا بالجامعة من مواليد 1996 و 2000 بشكاية ضدّة، مشيرة إلى أنّ المعاينة الأولى لصفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، بينّت أن عدد الضحايا بين 12 و 13 فتاة وهو عدد مرشح للارتفاع.