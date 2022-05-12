التحالف الدولي: داعش لم يهزم بشكل كامل وخطره مستمر

أكد المؤتمر الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي الذي اختتمت أعماله، أمس الأربعاء، في مدينة مراكش المغربية على معالجة التهديد العالمي للتنظيم من خلال تنسيق كلي وشامل للجهود.

وشدد المؤتمر على أهمية الجهود التي يقودها المدنيون باعتبارهم حجر الزاوية للمرحلة التالية من حملة إلحاق الهزيمة بداعش.

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تطور التهديد في إفريقيا

كذلك، أكد الالتزام القوي بمراعاة تطور التهديد الذي يشكله التنظيم في أجزاء أخرى من العالم، خاصة في إفريقيا.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن أي حل دائم لوقف انتشار داعش في إفريقيا سيعتمد على السلطات الوطنية للدول، وعلى الجهود والمبادرات.

في ذات الوقت، لفت إلى التزامه على المستوى العالمي تجاه الناجين وأسر ضحايا داعش من خلال محاسبة قادة ومرتكبي هذه المجموعة والجماعات التابعة لها.

الخطر لايزال قائماً

وأكد أن التحالف الدولي ضد داعش يقر بأن التنظيم الإرهابي لم يهزم بشكل كامل، وأن خطره في جميع أنحاء العالم لا يزال قائما، مبيناً أن هناك حاجة إلى استباق التهديد الذي يشكله الإرهابيون.

بدورها، قالت وزارة الخارجية المغربية إنها تضع قضايا القارة الإفريقية، وعلى رأسها الأمن والتنمية ومكافحة الإرهاب، في قلب السياسة الخارجية المغربية.

وأشارت إلى أن المغرب يرى أن مكافحة الإرهاب تتطلب جهدا جماعيا شموليا ومنسقا، يعالج مختلف أوجه هذه الظاهرة، في إطار مقاربة مبنية على التعاون والتنسيق الدوليين.

27 كياناً إرهابياً

يشار إلى أنه يوجد في إفريقيا 27 كياناً إرهابياً، من الموضوعين على قائمة عقوبات مجلس الأمن للأمم المتحدة باعتبارها جماعات إرهابية.

وفي عام 2021، سجلت في إفريقيا جنوب الصحراء 48% من الوفيات بسبب الإرهاب العالمي حيث وصل عدد الضحايا إلى 3461 ضحية.

فيما وصل مجموع القتلى لـ 30 ألف شخص بهجمات إرهابية وقعت في المنطقة على مدى 15 عاماً الماضية.

ونزح أكثر من 1.4 مليون شخص داخلياً في غرب إفريقيا وفي منطقة الساحل بسبب المواجهات المستمرة.

يذكر أن 79 دولة شاركت في المؤتمر، 19 منها إفريقية و8 من آسيا و9 وفود من العالم العربي.

وحضر المؤتمر 47 وزيراً، من بينهم 38 وزير خارجية، شاركوا كلهم بشكل شخصي وفاعل في المناقشات حيث ساهم 414 مشاركا في نجاح أشغال المؤتمر.