قبائل ليبيا تستعد لطرح مبادرة لحل الأزمة.. هذه تفاصيلها

يستعد اتحاد القبائل والمدن الليبية لطرح مبادرة تهدف لحل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ فشل خطة الانتخابات في شهر ديسمبر من العام الماضي وتعيين حكومة جديدة.

وسيطالب اتحاد القبائل من خلال المبادرة بسحب الشرعية من كافة الأجسام السياسية، التي تتقاسم السلطة في البلاد حالياً وعدم التمديد لها، والتعجيل بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، من دون إقصاء وخاصة عدم استبعاد المرشح سيف الإسلام القذافي، بحسب ما كشفت مصادر لـ"العربية.نت/الحدث.نت".

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إلى تونس

يأتي ذلك فيما بدأ وفد من القبائل، الخميس، زيارة إلى تونس، لحشد الدعم لهذه المبادرة، حيث من المتوقع أن يلتقي برئيس الاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي وبهيئة المحامي التونسيين ومنظمات أخرى وبممثلين عن الاتحاد الإفريقي وسفراء بعض الدول الأجنبية، بينما لم يتم إلى حد الآن تحديد موعد للاجتماع مع الرئيس قيس سعيّد.

يشار إلى أن اتحاد القبائل والمدن الليبية، من الأطراف الموالية لنظام الرئيس الراحل معمر القذافي والداعمة لنجله سيف الإسلام، الذي أثار ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية جدلاً واسعاً وخلافات قانونية ودستورية، أدت إلى انهيار العملية الانتخابية.

صعوبات كبيرة

ومنذ فشل إجراء الانتخابات، تواجه ليبيا صعوبات كبيرة للوصول إلى الاستقرار والسلام، مع تعزز الانقسام السياسي بين حكومتين تتنازعان على الشرعية.

فيما تعوّل الأمم المتحدة على المحادثات الدستورية المرتقبة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، التي ستبدأ الأحد المقبل في العاصمة المصرية القاهرة، حول وضع قاعدة دستورية توافقية، من شأنها تيسير إجراء انتخابات، تنهي هذا الانقسام.