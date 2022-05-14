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انفجارات واشتباكات.. عملية أمنية على وكر لمهربي البشر بصبراتة

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تهريب البشر في ليبيا - أرشيفية

انفجارات واشتباكات.. عملية أمنية على وكر لمهربي البشر بصبراتة

إصابة أحد أفراد عصابة تهريب البشر نتيجة الاشتباكات

دبي - العربية.نت

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أفادت مصادر "العربية/الحدث"، الجمعة، بسماع أصوات اشتباكات داخل مدينة صبراتة استعلمت فيها الأسلحة المتوسطة والخفيفة.

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وأوضح مصدر أمني في المدينة، أن الأجهزة الأمنية نفّذت عملية مداهمة في المدينة على موقع يتبع مهربي البشر ممن استغلوا شواطئ المدينة في إطلاق قوارب المهاجرين نحو أوروبا.

اشتباكات مع القوات الأمنية

وتابع أن المهربي اشتبكوا مع القوات الأمنية وطلبوا الدعم من باقي العصابات من مدينة الزاوية القريبة.

إلى ذلك، أكد إصابة أحد أفراد عصابة تهريب البشر نتيجة الاشتباكات.

عشرات الحوادث

يذكر أن ليبيا كانت شهدت عشرات من حوادث غرق المهاجرين في عرض البحر المتوسط والذين يستقلون مراكب صيد وقوارب متهالكة للفرار نحو دول أوروبا بالاتفاق مع مهربي البشر الذين تدأب السلطات على الإيقاع بهم.

جثث لمهاجرين غير شرعيين في ليبيا - أرشيفية
جثث لمهاجرين غير شرعيين في ليبيا - أرشيفية

فقبل شهر، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا انتشال 6 جثث إثر انقلاب قارب خشبي صغير يقل نحو 35 مهاجرا قبالة سواحل صبراتة، فيما لقي 29 آخرون حتفهم.

ووصل أكثر من 123 ألف مهاجر إلى إيطاليا عام 2021 انطلقوا من ليبيا وتونس، مقارنة بأكثر من 95 ألفاً عام 2020، وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

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