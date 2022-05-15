الجزائر... توقيف مسؤول رياضي سابق بتهمة التحريض

قالت وسائل إعلام جزائرية إن مصالح الأمن بولاية تيزي وزو شرق الجزائر أوقفت الرئيس السابق لشبيبة القبائل شريف ملال على خلفية شكوى تقدم بها مسؤولون في الفريق وصحافيون.

وذكرت المصادر أنّ ملال وضع تحت النظر في انتظار تقديمه أمام وكيل الجمهورية بعد رفع شكاوي ضده.

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وتحدثت صحيفة "الخبر" عن تسريب تسجيل هاتفي للرئيس السابق لشبيبة القبائل بشبهة تكليف بلطجية بالاعتداء الجسدي على 8 أشخاص.

ويُعد ملال من الشخصيات الرياضية المثيرة للجدل بسبب تصريحاته.

وقررت الرابطة المحترفة لكرة القدم توقيفه، لمدة سنتين من كل مهام رسمية أو نشاط له علاقة بكرة القدم، وذلك ابتداء من تاريخ 20 يونيو/ حزيران 2020 مع اقتراح شطبه مدى الحياة.

وجاءت العقوبة بتهمة "انتهاك الالتزام بالتحفظ وسب الفدرالية والرابطة وهياكلها وأعضائها، والمساس بشرف أعضائها، وعدم احترام قرارات اللجان القانونية"، علما أن "رئيس نادي شبيبة القبائل كان قد عوقب بالإيقاف النافذ لمدة سنتين" خلال 2019.

وعُرف ملال باستفزازه للصحافة خلال تأدية مهامهم مثل تغطية الندوات الصحافية ومتابعة تدريبات الفريق والمباريات.

ونادي شبيبة القبائل أو J.S.K وأحيانا JS Kabylie، هو نادي رياضي جزائري لكرة القدم تأسس سنة 1946، يقع مقره بمدينة تيزي وزو في منطقة القبائل، ويجري مقابلاته بملعب أول نوفمبر 1954، وهو من أفضل الفرق في إفريقيا، حيث نجح النادي في الفوز بالرقم القياسي للدوري الجزائري 14 مرة وبكأس الجزائر 5 مرات، كما استطاع الحصول على لقبين لدوري أبطال إفريقيا ورقم قياسي في كأس الكاف بثلاثة ألقاب متتالية في سنة 2000، 2001، 2002، وحقق كأس الكؤوس الإفريقية مرة واحدة، بالإضافة إلى كأس السوبر الجزائري مرة واحدة.

ويُعد شبيبة القبائل النادي الوحيد في الجزائر الذي لم يسبق له الهبوط إلى الدرجة الثانية.