الجزائر.. محكمة عسكرية تقضي بإعدام السكرتير الخاص لرئيس أركان الجيش السابق

أفاد تلفزيون "النهار" الجزائري، اليوم الأحد، بأن محكمة الاستئناف العسكرية قضت بإعدام قرميط بونويرة، السكرتير الخاص السابق برئيس أركان الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح، وذلك بعد إدانته بتهمة "المؤامرة على سلطة الجيش والخيانة".

وأدانت المحكمة كذلك القائد السابق لقوات الدرك الوطني غالي بلقصير بالسجن المؤبد.

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وقال المصدر إن بلقصير "هارب خارج الوطن".

كما أدانت المحكمة أحد قادة حركة "رشاد" التي تم تصنيفها مؤخرا منظمة "إرهابية" بالسجن المؤبد.

يذكر أن الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمّال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، وهو أحد المدافعين عن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، كان قد وضع رهن الحبس الموقّت، الخميس، إثر الاستماع إليه في "قضايا متعلّقة بالفساد"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية، مساء الجمعة.