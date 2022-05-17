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وزير الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة: باشاغا دخل طرابلس

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فتحي باشاغا (أرشيفية من رويترز)
خاص

وزير الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة: باشاغا دخل طرابلس

دبي - العربية.نت

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أكد وزير الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة، عصام أبوزريبة، دخول فتحي باشاغا إلى العاصمة طرابلس.

وقال أبوزريبة في تصريحات لـ"العربية/الحدث" الثلاثاء إن عملية التأمين في طرابلس تجري بشكل جيد وفق الخطة.

كما شدد على أن الحكومة الليبية المكلفة ستمارس مهامها من طرابلس.

كذلك أوضح أن وزراة الداخلية بالحكومة المكلفة لن تلاحق لأسباب سياسية الشخصيات الاعتبارية في حكومة عبد الحميد الدبيبة.

فيما أفاد مراسل "العربية/الحدث" بوجود انتشار أمني مكثف أمام مبنى رئاسة الوزراء بطريق السكة في طرابلس.

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