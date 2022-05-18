المنفي: نعمل على توحيد كافة المؤسسات الليبية

بعد الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم الأربعاء استمرار المجلس في العمل على توحيد كافة المؤسسات وتحقيق المصالحة الوطنية لإعادة الاستقرار للبلاد.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي في بيان إن المنفي شدد في اجتماع مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس البنك المركزي الصديق الكبير ومسؤولين آخرين على أهمية دعم المسار السياسي للوصول لحل نهائي للأزمة السياسية، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة بمشاركة الجميع.

مادة اعلانية

كما أشار إلى أن المنفي بحث أيضا في الاجتماع "تحقيق أعلى معدلات الشفافية والإفصاح فيما يخص الإيرادات والإنفاق والتشاور بين مؤسسات الدولة".

إلى هذا، عاد الهدوء إلى طرابلس، عقب اندلاع اشتباكات مسلحة بين ميليشيات مؤيدة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى داعمة لرئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، بعد ساعات من وصول الأخير إلى المدينة لمباشرة أعمال حكومته، ما تسبب في خسائر بشرية ومادية وتعطل المؤسسات التعليمية والخدمية.

في المقابل، حمل الدبيبة باشاغا والجماعات المسلحة الموالية له مسؤولية الدمار والخسائر التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة، ووجه كل الأجهزة الأمنية والعسكرية للتعامل بشدة مع كل من يهدد أمن المواطنين، معتبراً أن ما يقوم بهذه التصرفات لا يمكن أن يكون طرفاً في أي حوار أو اتفاق سياسي.