مصر.. اختتام المشاورات الليبية - الليبية والمبعوثة الأممية تصف الأجواء بـ"إيجابية"
باشاغا: على المجتمع الدولي القيام بدوره تجاه تصرفات حكومة الدبيبة.. والدبيبة يصف الأوضاع الأمنية في طرابلس بالمستقرة
تختتم اليوم الجمعة في القاهرة المشاورات الليبية الليبية حول ملف الدستور وعدد من الملفات العالقة.
المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، من جهتها، أكدت أن مشاورات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة الاستشاري، بالقاهرة، اتسمت في يومها الخامس، بروح التعاون والإيجابية.
وقالت ويليامز عبر "تويتر" أن مشاورات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة، سعت إلى توافق في الآراء بشأن إطار دستوري شامل لإجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن.
هذا وبحث رئيس الوزراء المكلف من قبل البرلمان في ليبيا فتحي باشاغا مع السفيرة البريطانية كارولين هورندل، التصعيد العسكري الذي أقدمت عليه جماعات مسلحة تابعة لحكومة الدبيبة في طرابلس.
كما حث في الوقت ذاته المجتمع الدولي، على القيام بدوره تجاه تصرفات حكومة الدبيبة.
وجدد باشاغا، لسفيرة بريطانيا لدى ليبيا، التزامه بمبدأ الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وسلامة المدنيين.
وتزامنا، طمأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة البعثات الدبلوماسية وممثلي الدول في ليبيا على الأوضاع في العاصمة.
وقال الدبيبة إن الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس مستقرة.
واندلعت الاشتباكات الثلاثاء الماضي بعد أن حاول رئيس الوزراء المعين من قبل البرلمان باشاغا الدخول إلى طرابلس، فيما استنفرت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة رافضة التنازل عن السلطة، وأجبرته على التراجع ومغادرة المدينة.
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