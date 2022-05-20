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ليبيا.. باشاغا يؤكد على "اتفاق وقف إطلاق النار وسلامة المدنيين"

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فتحي باشاغا (أرشيفية من رويترز)
باشاغا
الأزمة الليبية

ليبيا.. باشاغا يؤكد على "اتفاق وقف إطلاق النار وسلامة المدنيين"

باشاغا يبحث مع سفيرة بريطانيا لدى ليبيا التصعيد العسكري من جانب جماعات مسلحة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية

دبي - قناة العربية

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قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا الخميس إنه بحث هاتفيا مع سفيرة بريطانيا لدى ليبيا التصعيد العسكري الذي أقدمت عليه جماعات مسلحة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية.

ودعا عبر حسابه على تويتر المجتمع الدولي إلى القيام بدوره تجاه تصرفات حكومة الوحدة الوطنية.

خروج باشاغا من طرابلس
خروج باشاغا من طرابلس

وأضاف باشاغا: "أكدت التزامي وحكومتي بمبدأ الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وسلامة المدنيين".

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وتابع: "تطرقنا إلى الحديث عن دعم بعض المؤسسات المالية للعمليات العسكرية في طرابلس، حيث شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة إزاء ذلك".

واندلعت الاشتباكات الثلاثاء الماضي بعد أن حاول رئيس الوزراء المعين من قبل البرلمان باشاغا الدخول إلى طرابلس، فيما استنفرت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة رافضة التنازل عن السلطة، وأجبرته على التراجع ومغادرة المدينة.

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